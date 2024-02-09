«Герой Украины»: Зеленский присвоил уволенному Залужному новое звание

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание героя Украины уволенному главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и главе ГУР Кириллу Буданову*. Указ уже опубликован на сайте главы Украины.
«Присвоить звание "герой Украины" с вручением ордена "Золотая Звезда" Залужному Валерию Федоровичу – генералу», - гласит указ.
Кроме того, звание Героя Украины получил и начальник военной разведки Кирилл Буданов*.
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* Внесен в реестр террористов и экстремистов
Элина Позднякова