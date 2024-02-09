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«Герой Украины»: Зеленский присвоил уволенному Залужному новое звание

Зеленский присвоил Залужному и Буданову звание Героя Украины
09 февраля 2024, 14:06

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание героя Украины уволенному главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и главе ГУР Кириллу Буданову*. Указ уже опубликован на сайте главы Украины.
«Присвоить звание "герой Украины" с вручением ордена "Золотая Звезда" Залужному Валерию Федоровичу – генералу», - гласит указ.
Кроме того, звание Героя Украины получил и начальник военной разведки Кирилл Буданов*.

8 февраля президент Украины Владимир Зеленский назначил на должность Главнокомандующего Вооруженными Силами страны генерал-полковника Александра Сырского. Таким образом, Валерий Залужный был отправлен в отставку. При этом в Пентагоне заявили, что США будут продолжать поддерживать Киев, несмотря на увольнение Залужного. В американском военном ведомстве уточнили, что министр обороны Ллойд Остин ещё не говорил с новым главнокомандующим Александром Сырским.

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* Внесен в реестр террористов и экстремистов
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Главком ВСУ Сырский сделал первое заявление на новом посту
Сырский: Жизнь и здоровье военнослужащих - главная ценность ВСУ
09 февраля 2024, 14:44

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в своем первом заявлении на новом посту пообещал беречь жизни и здоровье украинских военных.
По словам Сырского, главной ценностью украинской армии являются жизнь и здоровье бойцов ВСУ. При этом новый главком ВСУ выразил надежду на то, что союзники продолжат оказывать Киеву всю необходимую помощь.

«На повестке дня стоят новые задачи. Прежде всего это четкое и детальное планирование действий всех органов военного управления, объединений, соединений и частей с учетом потребностей фронта в новейшем оружии, которое поступает от международных партнеров», - написал Сырский в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что основной задачей украинской военной логистики является оперативное и рациональное распределение и доставка в боевые части всего самого необходимого.

Ранее американское издание Politico написало, что украинские военные называют нового главкома ВСУ Александра Сырского «мясник» и «генерал 200» из-за огромных потерь, к которым привели его приказы.

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Освобожденные из украинского плена российские военные прибыли в Москву – видео
Освобожденные из украинского плена бойцы ВС РФ прибыли в Москву для реабилитации
09 февраля 2024, 14:19

Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Российские военные, которых освободили из украинского плена, прибыли в Москву для дальнейшей реабилитации. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Освобожденных военнослужащих доставили в Москву самолетами военно-транспортной авиации ВКС России для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России», - говорится в сообщении военного ведомства России.

При этом уточняется, что всем освобожденным из украинского плена будет оказана вся необходимая медицинская и психологическая помощь.

Напомним, ранее стало известно, что Россия и Украина обменялись военнопленным по формуле 100 на 100. В Минобороны России отметили, что посредническое участие гуманитарного характера в обмене оказали Объединенные Арабские Эмираты.

Предыдущий обмен пленными российскими и украинскими военнослужащими состоялся 31 января. Тогда в РФ вернулись 195 бойцов. Столько же пленных передали Украине.

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#психологическая помощь
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В Киеве заявили, что на сбитом под Белгородом Ил-76 не было украинских пленных
Данилов: На сбитом самолёте Ил-76 не было украинских пленных
09 февраля 2024, 13:24

Фото: iStock/porpeller

На потерпевшем крушение в Белгородской области военном самолёте Ил-76 не было украинских пленных, с таким заявлением выступил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в интервью для «Бабель».
«Были ли там наши пленные? Я вам точно могу сказать: нет. Если бы это произошло, то количество биологического материала, то, что называется, скажем так, погибшие, было бы в значительном количестве», — оправдался Данилов.

Он также призвал общественность не делать поспешных выводов о том, что самолёт сбила именно украинская ракета.

Напомним, страшная трагедия с военным самолётом Ил-76 произошла 24 января в Белгородской области. Сбитое ракетой воздушное судно рухнуло в поле рядом с белгородской деревней Яблоново. Все 74 человека, которые находились на борту, погибли.

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#самолет
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#украина
#плен
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Украинские терминалы Starlink парализованы в районе Авдеевки
Российские войска парализовали работу терминалов Starlink в районе Авдеевки
09 февраля 2024, 13:10

Фото: iStock/AdrianHancu

Российские военные парализовали работу терминалов Starlink в районе Авдеевки, об этом стало известно Telegram-каналу Mash.
По информации СМИ, нейтрализовать средства связи, которые Украине предоставил Илон Маск, удалось российским специалистам радиоэлектронной борьбы. По их словам, в районе Авдеевки отсутствует сигнал в радиусе 12 километров.

При этом, потерю связи подтверждают и сами украинцы, публикуя скриншоты со своих устройств.

«Пишут: Starlink, как и прежде, видит спутник, иногда устанавливает связь, но скорость — почти в 300 раз ниже привычной. Приходится общаться в Whatsapp и передавать секретные донесения из рук в руки — через пеших курьеров», — уточнили в Mash.

Отмечается, что качество сигнала в этом районе становилось всё хуже и хуже на протяжении последних двух месяцев, а теперь связь пропала окончательно.

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«Бесконечное количество»: В Германии поразились технике и боеприпасов у ВС РФ
Bild: У российской армии бесконечное количество техники и солдат
09 февраля 2024, 12:39

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

У российской армии бесконечное количество техники и солдат, об этом заявил немецкий наемник по имени Бен, который воюет на стороне ВСУ, в интервью для Bild.
«У русских просто бесконечное количество техники и бесконечное количество солдат», — прокомментировал ситуацию Бен.

Он также отметил, что Вооружённые силы Украины на линии боевого соприкосновения терпят сокрушительное поражение из-за фрагментарности европейской помощи. Чиновники в ЕС слишком долго не могли решить вопрос по объемам помощи для Украины, из-за чего боеприпасы и техника, зачастую, поступали на фронт с большой задержкой.

Помимо отсутствия помощи, по мнению наёмника к неудачам ВСУ привела и безукоризненная мощь российской армии.

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#всу
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Украинские войска нанесли удар по школе и церкви в Запорожской области
Рогов: ВСУ нанесли удар по школе и церкви в Запорожской области
09 февраля 2024, 12:01

Фото: iStock/Sofiia Potanina

Украинская армия нанесла ракетный удар по селу Зеленополь в Запорожской области, об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов в своём Telegram-канале.
«Село Зеленополь Куйбышевского района Запорожской области подверглось ракетному обстрелу со стороны боевиков ВСУ. Были слышны шесть взрывов. Предварительно, ракеты попали в сельскую школу и церковь», — написал Рогов.

Общественный деятель также подчеркнул, что сейчас в Зеленополе не работает связь.

Напомним, ранее в российском Министерстве обороны сообщили, что в ночь на 9 февраля над территорией РФ было уничтожено и перехвачено 19 беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины.

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#запорожская область
#всу
#обстрел
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Украинский беспилотник попытался атаковать Дзержинск в Новгородской области
Мэр Носков: на территории промзоны Дзержинска обезврежен беспилотник ВСУ
09 февраля 2024, 11:49

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Минувшей ночью беспилотник ВСУ попытался атаковать город Дзержинск в Новгородской области. Об этом сообщил мэр города Иван Носков.
«Сегодня ночью на территории промзоны Дзержинска средствами РЭБ обезврежен беспилотник», - написал Носков в своем Telegram-канале.

Он отметил, что при вражеской атаке никто не пострадал, также нет разрушений на земле.

По информации Минобороны России, минувшей ночью над территорией России было сбито 19 вражеских беспилотников. Таким образом, средствами противовоздушной обороны было перехвачено и уничтожено два беспилотника над Курской областью, пять – над Брянской и четыре над Орловской областями. Еще два вражеских дрона уничтожили в Краснодарском крае и шесть – над акваторией Черного моря.

Также в ночь на 9 февраля в Тамбове был введен режим «Ковер» из-за украинских беспилотников.

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#минобороны
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Обстановка на фронте для ВСУ еще хуже, чем они сами признают - пишут СМИ
FT: обстановка для ВСУ на фронте гораздо хуже, чем они признают
09 февраля 2024, 11:29

Фото: iStock/Olena_Z

На Западе считают, что тупиковая ситуация для ВСУ на линии боевого соприкосновения гораздо хуже, чем они сами признают. Об этом пишет газета Financial Times, ссылаясь на дипломатов НАТО и Европы.
«Для украинцев ситуация на передовой отчаянная, гораздо хуже, чем они показывают. Задержка помощи со стороны конгресса (США) рискует создать "воздушный пузырь" или "разрыв в шланге" поставок Киеву», - приводит издание слова дипломата НАТО.

Также автор статьи отметил, что чиновники в США и в Европе предупреждают, что в ВСУ наблюдается критическая нехватка артиллерийских боеприпасов.

По словам европейского дипломата, именно дефицит военной помощи для Киева больше всего беспокоит Запад. А украинцам в это время становится сложно даже удерживать занимаемые позиции, не говоря уже о наступлении. Кроме того, чиновник отметил, что командиры ВСУ знали, что они пострадают и им сложно будет добиться хоть какого-то успеха.

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Военкор Поддубный раскрыл несколько шокирующих фактов из биографии Сырского
Военкор Поддубный: Сырский - генерал, который привык проигрывать
09 февраля 2024, 11:05

Фото: iStock/Michele Ursi

Новый главком ВСУ Александр Сырский - генерал, который привык проигрывать и является приспособленцем, который может любой «недуг в подвиг обратить». Такое мнение высказал военкор ВГТРК Евгений Поддубный.
Напомним, 8 февраля президент Украины Владимир Зеленский назначил на должность Главнокомандующего Вооруженными Силами страны генерал-полковника Александра Сырского.

«Сырский - это генерал, который привык проигрывать. С 2014 года. Он проигрывал ополчению Донбасса, проигрывал Армии России. Но всегда выходил сухим из воды. Это говорит о том, что Сырский - мощный приспособленец, который может любой «недуг в подвиг обратить». Вырусь, который наплевал на свою родню, на могилы своих дедов еще задолго до того, как это стало трендом», - написал Поддубный в своем Telegram-канале.

При этом он отметил, что Сырский идеально подходит для команды Зеленского. Однако, по его мнению, это плохие новости для украинского народа и бойцов ВСУ. Сырскому никого не жалко, и перед тем, как он в очередной раз проиграет, он погубит десятки тысяч украинских военных.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что биография нового главкома ВСУ Александра Сырского вызывает чувство омерзения: он был русским офицером, а стал предателем.

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