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Агентство США по международному развитию (USAID) планирует найти специалиста в сфере инфраструктуры, который поможет реализовать соответствующие программы на Украине.
«Миссия USAID на Украине ищет консультанта в инфраструктурной и инженерно-технической сфере для содействия планированию процесса разработки инфраструктурных программ USAID на Украине и управлению им», — приводит RT текст соответствующего документа.
Отмечается, что сотрудник ведомства в ходже реализации программ будет работать с украинскими коллегами и представителями правительства.
«Они воюют против нас на Украине через посредников и постепенно проигрывают, ведут несколько войн одновременно на Ближнем Востоке и втягиваются в ещё одну, по-настоящему большую. Параллельно США вынуждены готовиться к противостоянию с Китаем. В то же время вспыхнул Израиль, вспыхнула Палестина. Силы ЦАХАЛ сейчас сражаются как минимум на двух фронтах. Как будто этого было мало, но американцев, израильтян и всех их союзников неожиданно огорошили и йеменские хуситы», — приводит «Царьград» слова Перлы.
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