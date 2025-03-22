В США умер шимпанзе Канзи, который освоил английский и играл в Minecraft

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В США умер шимпанзе по кличке Канзи. Примат освоил английский язык и считался одним из самых умных в мире. Об этом сообщается на сайте природоохранного и исследовательского центра Ape Initiative.
Самцу бонобо Канзи было 44 года, он жил в исследовательском центре с 2004 года. 18 марта сотрудники центра нашли животное без сознания. Приматологи знали, что у Канзи болезнь сердца. Они полагали, что опасности для жизни нет. Причину смерти пока не раскрывают.
При жизни примат научился понимать устную английскую речь и даже отвечать собеседникам. Еще Канзи знал несколько слов на американском языке жестов, научился мастерить каменные орудия и пользоваться ими. Еще примат мог разводить огонь, готовить пищу.
Шимпанзе даже показали, как играть в видеоигры. Он смог пройти аркадную игру «Пакман» и победил финального босса в Minecraft.
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При жизни примат научился понимать устную английскую речь и даже отвечать собеседникам. Еще Канзи знал несколько слов на американском языке жестов, научился мастерить каменные орудия и пользоваться ими. Еще примат мог разводить огонь, готовить пищу.
Шимпанзе даже показали, как играть в видеоигры. Он смог пройти аркадную игру «Пакман» и победил финального босса в Minecraft.
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Ольга Енгалычева