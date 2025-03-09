Сидящая на крыше балкона «обезьяна» шокировала москвичей

Фото: iStock/ 13160449
В центре Москвы приняли развевающийся на ветру пакет за сбежавшую из зоопарка обезьяну, сообщил Teлеграм-канал Shot.
Жители столицы, которые проживают недалеко от Московского зоопарка, увидели на крыше одного из балконов многоэтажного дома что-то, напоминающее сидящего примата. Они испугались, что обезьяна сбежала из вольера и забралась на здание. Неожиданный «гость» вызвал переполох среди москвичей, и они начали обзванивать все экстренные службы.
Спасатели приехали к дому со специальными приспособлениями для отлова животных. Когда специалисты забрались на крышу и рассмотрели балкон с близкого расстояния, то вместо обезьяны увидели там целлофановый пакет.
Ранее сообщалось, что собака породы американская акита напала на женщину, выгуливающую маленького шпица Пипу и сиба-ину Тайфуна, в подмосковном коттеджном посёлке «Можайское море».
Читайте также:
В 15 регионах России приняли законы об усыплении бездомных собак
«Кот громко мяукал»: Мужчину накажут за оставление питомца в квартире без присмотра
В США предложили акцию по праздничной кастрации к Дню Святого Валентина
Спасатели приехали к дому со специальными приспособлениями для отлова животных. Когда специалисты забрались на крышу и рассмотрели балкон с близкого расстояния, то вместо обезьяны увидели там целлофановый пакет.
Ранее сообщалось, что собака породы американская акита напала на женщину, выгуливающую маленького шпица Пипу и сиба-ину Тайфуна, в подмосковном коттеджном посёлке «Можайское море».
Читайте также:
В 15 регионах России приняли законы об усыплении бездомных собак
«Кот громко мяукал»: Мужчину накажут за оставление питомца в квартире без присмотра
В США предложили акцию по праздничной кастрации к Дню Святого Валентина
Ольга Енгалычева