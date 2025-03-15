Названа причина смерти собаки актера Джина Хэкмена

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Собака породы келпи умершего актера Джина Хэкмена скончалась в результате длительного голода и обезвоживания. Об этом пишет издание People, ссылаясь на окружную службу по контролю за животными в Санта-Фе.
Были выдвинуты версии, что семья могла быть отравлена. Животное нашли рядом с хозяйкой, оно находилось в переноске. Специалисты подчеркнули, что изменения в собачьих органах могут быть незаметны на фоне частичной мумификации.
Доказательств травмы, инфекции или же отравления специалисты не нашли.
О смерти Хэкмена сообщили 28 февраля. По словам местного шерифа, следов борьбы обнаружено не было. Позже выяснилось, что жена актера скончалась первой. У нее был хантавирусный легочный синдром.
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Доказательств травмы, инфекции или же отравления специалисты не нашли.
О смерти Хэкмена сообщили 28 февраля. По словам местного шерифа, следов борьбы обнаружено не было. Позже выяснилось, что жена актера скончалась первой. У нее был хантавирусный легочный синдром.
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Никита Кротов