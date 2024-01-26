В США умерла порноактриса Джесси Джейн

В России рассматривается инициатива о введении налогового вычета для медицинских услуг, предоставляемых по лечению домашних животных, при условии их регистрации. Законопроект с соответствующими поправками к Налоговому кодексу готов к представлению в Государственную думу, его рассмотрение запланировано на 26 января.