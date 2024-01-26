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В США умерла порноактриса Джесси Джейн

TMZ: в США умерла порноактриса Джесси Джейн в возрасте 43 лет
26 января 2024, 02:42
Фото: iStock/sreeyashlohiya

Фото: iStock/sreeyashlohiya

Американская актриса фильмов для взрослых Джесси Джейн скончалась в возрасте 43 лет, сообщил портал TMZ, ссылаясь на информацию из правоохранительных источников.
Тела актрисы и ее бойфренда были обнаружены в городе Мур (штат Оклахома) в среду. Полиция начала проверку после того, как работодатель молодого человека сообщил об отсутствии связи с ним в течение нескольких дней.

По предварительной версии, причиной смерти пары стало передозировка наркотиками.


Джесси Джейн была известной фигурой в порноиндустрии и снималась во многих известных фильмах, включая «Пираты II: Месть Стагнетти», производство которого обошлось примерно в 8 миллионов долларов, что делает его одним из самых дорогих порнофильмов на сегодняшний день. Актриса завершила свою карьеру в 2019 году.

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«Известия»: россияне смогут получать налоговый вычет за домашних животных
26 января 2024, 02:24

Фото: istockphoto/Kurt Pas

В России рассматривается инициатива о введении налогового вычета для медицинских услуг, предоставляемых по лечению домашних животных, при условии их регистрации. Законопроект с соответствующими поправками к Налоговому кодексу готов к представлению в Государственную думу, его рассмотрение запланировано на 26 января.
По мнению источников, цитируемых «Известиями» и ссылающихся на пояснительную записку к законопроекту, введение налогового вычета для лечения домашних животных будет стимулировать их всеобщую регистрацию. Документ подчеркивает, что домашние питомцы часто становятся полноправными членами семьи. Зарегистрированные животные, по мнению авторов законопроекта, помогут сократить количество бродячих животных в стране.

В регионе Подмосковье уже введено обязательное условие регистрации домашних животных. С 1 сентября 2023 года владельцы собак обязаны регистрировать своих питомцев. В комитете Мособлдумы пояснили, что регистрация кошек проводится по желанию их владельцев. Регистрация собак осуществляется бесплатно в ветеринарном учреждении, напоминает «Царьград».

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Министр финансов США призналась, что госдолг страны пугает ее
26 января 2024, 01:57

Фото: istock / rarrarorro

Глава Минфина США Джаннет Йеллен выразила тревогу по поводу внешнего долга США, который превысил отметку в 34 триллиона долларов. Это заявление было сделано в ходе мероприятия, проведенного Чикагским экономическим клубом.
«Абсолютная цифра госдолга в 34 трлн долларов — это пугающее число», — отметила Йеллен.
Тем не менее, она добавила, что благодаря огромному размеру американской экономики, данный долг полностью управляем. Министр подчеркнула, что президент Джо Байден осознает, что работа по управлению экономическими вопросами далека от завершения.

Госдолг США превысил рекордные 34 триллиона долларов, увеличившись на 2 триллиона долларов с лета 2023 года. Администрация Байдена приняла закон о повышении потолка госдолга, с целью предотвратить возможный дефолт и избежать катастрофических последствий для экономики, подчеркнули в Белом доме.

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Россия призвала СБ ООН осудить уничтожение Ил-76 украинскими войсками
26 января 2024, 01:21

Фото: iStock/Askolds

Россия призвала членов Совета Безопасности ООН осудить инцидент со сбитым в Белгородской области российским самолетом Ил-76, на борту которого находились украинские военнопленные. Заявление было сделано первым заместителем постоянного представителя РФ при ООН Дмитрием Полянским.
На заседании Совета Безопасности, созванном Россией в связи с катастрофой Ил-76, Полянский призвал членов Совбеза и руководство ООН твердо осудить этот инцидент и другие террористические акты, связанные с киевской властью.

Дипломат подчеркнул, что молчание в данной ситуации лишь укрепляет доверие к диктаторскому режиму Зеленского, который, по его мнению, склонен к коррупции.

Постпредство также отметило, что Киев занимается дезинформацией относительно катастрофы Ил-76.

Полянский предупредил, что если подтвердится информация об использовании ЗРК Patriot или IRIS-T для удара по Ил-76, то США или Германия станут соучастниками преступления Киева.

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Стало известно, кого объявят республиканцы своим кандидатом на выборах
Нацкомитет республиканской партии объявит Трампа своим кандидатом на выборах
26 января 2024, 00:22

Фото: istock / rarrarorro

Национальный комитет Республиканской партии США (RNC) скорее всего объявит бывшего президента Дональда Трампа кандидатом на предстоящих выборах президента в текущем году. Об этом говорится в проекте резолюции, опубликованном в четверг.
«Решено, что Национальный комитет настоящим объявляет президента Трампа нашим будущим кандидатом на пост президента США в 2024 году и с текущего момента переходит в режим полноценных всеобщих выборов, приветствуя сторонников всех кандидатов как ценных членов команды Трампа на 2024 год», — говорится в проекте резолюции.
Резолюция была разработана после победы Трампа на партийных собраниях в штате Айова и праймериз в Нью-Гэмпшире. По данным газеты Dispatch, Национальный комитет может рассмотреть эту резолюцию на предстоящем собрании республиканцев в Лас-Вегасе следующей неделе.

Президентские выборы в США запланированы на ноябрь текущего года, и хотя нынешний президент Джо Байден выразил намерение бороться за переизбрание, Трамп остается одним из наиболее вероятных кандидатов от республиканцев.

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В Москве арестовали троих мужчин, избивших подростков в торговом центре
Суд арестовал троих мужчин, избивших подростков в ТЦ на востоке Москвы
25 января 2024, 23:58

Фото: iStock/Igor Vershinsky

Суд арестовал троих мужчин, избивших подростков на востоке Москвы. Четвертый обвиняемый был помещен под домашний арест, сообщает столичное Следственное управление в своем Telegram-канале.
«В результате ходатайства следствия в отношении трех участников уголовного дела о нападении на подростков на востоке Москвы было принято решение об их содержании под стражей, в то время как для четвертого обвиняемого был назначен домашний арест», — отмечено в сообщении.
Предварительно старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета России Юлия Иванова сообщала, что группа молодых людей избила подростков около одного из торговых центров в Москве. Все четверо обвиняемых признали свою вину.

По данным следствия, 19 января молодые люди находились в торговом центре на Щелковском шоссе в Москве, где совершили нападение на неизвестных подростков. Двое из потерпевших получили медицинскую помощь. Отмечается, что в ходе расследования были проведены очные ставки, а также изъяты видеозаписи.

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США проверят данные о том, что Ил-76 сбили с помощью американского оружия
США изучат данные о возможном применении американского оружия при крушении Ил-76
25 января 2024, 23:24

Фото: iStock/lucky-photographer

США расследуют информацию о возможном использовании американского оружия при поражении украинского военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области, заявила во время брифинга заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.
По ее словам, данный вопрос находится в центре внимания Вашингтона.

«Мы изучаем данный вопрос», — заявила Сингх.
Ранее заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель заверил журналистов, что США «никоим образом» не имеют отношения к катастрофе Ил-76.
Напомним, в результате инцидента, произошедшего в среду, погибли 74 человека, включая 65 украинских военнопленных, шестерых членов экипажа и трех сопровождающих.

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#сша
#россия
#отношения
#песков
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Стало известно, где похоронят двух погибших летчиков Ил-76
Двух погибших летчиков Ил-76 похоронят в Саратове и Балашове
25 января 2024, 22:55

Фото: iStock/dragana991

Двух погибших летчиков, сбитого ВСУ над Белгородской областью Ил-76, похоронят в Саратове и Балашове. Такую информацию передает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.
«Двух лётчиков, окончивших Краснодарское высшее военное авиационное училище, похоронят в Саратове и Балашове, поскольку они оттуда», - рассказал источник.

Ранее губернатор Тамбовской области Максим Егоров рассказал, что командиром самолёта ИЛ-76, который Вооружённые силы Украины (ВСУ) сбили в небе над Белгородской областью, был уроженец Тамбова Станислав Беззубкин. Лётчик Беззубкин служил в Сирии и тушил пожары в Турции, за что получил несколько госнаград. У него остались жена и маленькая дочь.

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#пожары
#всу
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60-летнюю Климовскую музыкальную школу в этом году ждёт капремонт
25 января 2024, 22:41

Фото: телеграм-канал Григория Артамонова

В этом году в Климовской музыкальной школе проведут капитальный ремонт. Об этом на встрече с родительским активом объявил глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.
«Учреждение культуры скоро отметит 60-летие. К работам уже приступил Фонд капитального ремонта. На объекте ведётся замена внутренних инженерных систем, обновлены радиаторы. Параллельно специалисты приступили к подготовке документации для включения музыкальной школы в программу капремонта, что позволит уже в этом году приступить к глобальным работам», – написал Артамонов в своём телеграм-канале.
В здании заменят окна, инженерные коммуникации, электрику, выполнят косметический ремонт. Как отметил глава муниципалитета, ещё одна важная тема – состояние музыкальных инструментов. В следующем году, по словам Артамонова, начнётся поэтапное обновление инструментальной базы.

В школе учатся 450 ребят. Они могут освоить игру на фортепиано, баяне, аккордеоне, домре, балалайке, акустической и бас-гитаре, синтезаторе, флейте, скрипке, саксофоне, кларнете и других инструментах.

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#подмосковье
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Жители курского поселка Тёткино остались без тепла и света после обстрела ВСУ
25 января 2024, 22:20

Фото: iStock/Standart

Украинская сторона обстреляла поселок Теткино в Курской области, после чего в домах пропало отопление, также некоторые жители остались без электричества. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
«Посёлок Тёткино Глушковского района попал под обстрел со стороны Украины. Из-за повреждения теплотрассы в домах нет отопления. Также часть посёлка осталась без электроснабжения», - написал Старовойт в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что специалисты приступят к ремонту поврежденных сетей сразу, как будет безопасно.

Также губернатор рассказал, что при украинской атаке повреждены фасады и выбиты стекла у двух многоквартирных домов. По словам Старовойта, всем жителям пострадавших домов будет оказана помощь в восстановлении повреждений после обстрела.

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