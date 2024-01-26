В США умерла порноактриса Джесси Джейн

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Американская актриса фильмов для взрослых Джесси Джейн скончалась в возрасте 43 лет, сообщил портал TMZ, ссылаясь на информацию из правоохранительных источников.
Тела актрисы и ее бойфренда были обнаружены в городе Мур (штат Оклахома) в среду. Полиция начала проверку после того, как работодатель молодого человека сообщил об отсутствии связи с ним в течение нескольких дней.
По предварительной версии, причиной смерти пары стало передозировка наркотиками.
Джесси Джейн была известной фигурой в порноиндустрии и снималась во многих известных фильмах, включая «Пираты II: Месть Стагнетти», производство которого обошлось примерно в 8 миллионов долларов, что делает его одним из самых дорогих порнофильмов на сегодняшний день. Актриса завершила свою карьеру в 2019 году.
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По предварительной версии, причиной смерти пары стало передозировка наркотиками.
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Артем Кузьмин