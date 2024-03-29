В Бангкоке умер россиянин, впавший в кому в самолете «Аэрофлота»

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Россиянин Сергей Напалков, впавший в кому на борту самолета «Аэрофлота» в Бангкоке во время ожидания вылета в Красноярск, передают РИА Новости.
Уточняется, что инцидент произошел в среду 27 марта. Спустя два дня состояние мужчины ухудшилось. Врачи проводили реанимационные мероприятия, но спасти его не смогли, сообщили собеседники агентства.
Пассажир скончался в одной из больниц таиландской столицы.
Напомним, что в среду самолет компании «Аэрофлот» не смог вылететь из Бангкока в Красноярск из-за неисправности. Долгое время самолет долго стоял на рулежной дорожке, при этом пассажиров не высаживали. Люди на борту рассказали, что внутри самолета нечем было дышать, кто-то начал терять сознание. Среди пострадавших был россиянин Сергей Напалков.
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Пассажир скончался в одной из больниц таиландской столицы.
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Дана Игумнова