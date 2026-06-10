Иран атаковал американские базы в Бахрейне и Кувейте
Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о нанесении ударов по Пятому флоту ВМС США в Бахрейне и по военной базе Али Аль‑Салем в Кувейте. Соответствующее заявление приводит агентство Fars.
Представитель КСИР заявил, что эти действия стали ответом на «злонамеренное деяние противника». Речь идет об ударах США по иранским объектам, о чем мы писали ранее. Вашингтон счел необходимым возобновить военные действия после того, как Тегеран сбил американский вертолет в районе Ормузского пролива.
Напомним, 28 февраля США и Израиль нанесли серию ударов по Ирану, что привело к разрушениям и жертвам. В ответ Тегеран атаковал израильскую территорию и военные американские объекты на Ближнем Востоке. Стороны пытались урегулировать конфликт за столом переговоров, однако к настоящему моменту достигнуть удалось лишь временного перемирия, которое регулярно нарушается.
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