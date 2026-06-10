Постпред РФ оценил последствия возможных ограничений на импорт рыбы в ЕС

10 июня 2026, 06:12

Дипломат Ульянов: запрет на импорт российской рыбы ударит по ЕС

Фото: istockphoto/nastya_ph

Планы Евросоюза ввести запрет на импорт российской рыбной продукции прокомментировал постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Свою точку зрения он изложил в соцсети X.





По мнению дипломата, подобные меры в рамках нового пакета санкций в первую очередь навредят самим европейцам. В своем сообщении Ульянов поставил под сомнение эффективность таких шагов.



«Фон дер Ляйен действительно верит, что такие меры могут быть эффективными? Вероятнее всего, санкции лишь приведут к росту цен на рыбу в ЕС», — написал Ульянов.