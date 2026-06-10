Постпред РФ оценил последствия возможных ограничений на импорт рыбы в ЕС
Дипломат Ульянов: запрет на импорт российской рыбы ударит по ЕС
Планы Евросоюза ввести запрет на импорт российской рыбной продукции прокомментировал постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Свою точку зрения он изложил в соцсети X.
По мнению дипломата, подобные меры в рамках нового пакета санкций в первую очередь навредят самим европейцам. В своем сообщении Ульянов поставил под сомнение эффективность таких шагов.
«Фон дер Ляйен действительно верит, что такие меры могут быть эффективными? Вероятнее всего, санкции лишь приведут к росту цен на рыбу в ЕС», — написал Ульянов.
Ранее глава Еврокомиссии заявила, что 21‑й пакет антироссийских санкций может предусматривать полный запрет на ввоз из РФ рыбной продукции. Как считает дипломат, планируемые ограничения вряд ли нанесут ощутимый ущерб российскому рыбному экспорту.