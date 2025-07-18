Жуковские офтальмологи не дали молодому пациенту потерять глаз
Врачи Жуковской больницы помогли молодому человеку, едва не потерявшего глаз. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В больницу обратился 24-летний местный житель, получивший во время шиномонтажа травму глаза. Кусок лопнувшей покрышки отлетел ему в лицо и проломил нижнюю стенку глазницы.
«Пациент обратился к нам очень поздно – через 10 дней после травмы. В полость нижней стенки глазницы провалилась окологлазничная клетчатка с нижней прямой мышцей, которая отвечает за подъём глаза вверх, и там образовалось большое количество спаек. Рана начала зарастать в том виде, в котором была», – рассказал ведущий специалист отделения челюстно-лицевой хирургии Дмитрий Никитин.
Два часа врачи удаляли в операционной мелкие осколки, а крупные сопоставляли в правильное положение. Затем заместили дефект дна орбиты глаза титановым эндопротезом.
Операция прошла успешно. Сейчас пациент проходит 10-дневный курс реабилитации. Врачи говорят, что после этого он сможет видеть, как раньше.