Жуковские офтальмологи не дали молодому пациенту потерять глаз

18 июля 2025, 14:17

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Жуковской больницы помогли молодому человеку, едва не потерявшего глаз. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.





В больницу обратился 24-летний местный житель, получивший во время шиномонтажа травму глаза. Кусок лопнувшей покрышки отлетел ему в лицо и проломил нижнюю стенку глазницы.



«Пациент обратился к нам очень поздно – через 10 дней после травмы. В полость нижней стенки глазницы провалилась окологлазничная клетчатка с нижней прямой мышцей, которая отвечает за подъём глаза вверх, и там образовалось большое количество спаек. Рана начала зарастать в том виде, в котором была», – рассказал ведущий специалист отделения челюстно-лицевой хирургии Дмитрий Никитин.

Фото: пресс-служба Минздрава МО

