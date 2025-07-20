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Ревнивая девушка пыталась отрезать половой орган парню в Томской области

Фото: iStock/gorodenkoff

В Томской области слишком ревнивая девушка пыталась отрезать половой орган своему парню. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.



Отмечается, что 10 июля Василия доставили в Асиновскую больницу. У мужчины были обнаружены глубокие резаные раны мошонки и частичная травматическая ампутация полового члена.

Мужчина рассказал, что увечья ему нанесла ревнивая девушка, которая посчитала, что у него появилась другая. Решить проблему она собралась таким радикальным способом.

Врачи провели реконструктивную операцию и спасли орган. Помогло то, что одна из магистральных артерий осталась не задета.

В настоящее время мужчина проходит лечение и восстановление в стационаре. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

Анастасия Чинкова

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