В США военный сотрудник обвиняется в раскрытии тайн о РФ и Украине через сайт знакомств

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Власти США обвинили американца Дэвида Франклина Слейтера в передаче секретной военной информации иностранцам на платформе онлайн-знакомств, сообщается в пресс-релизе Министерства юстиции США.
63-летний гражданский служащий ВВС США регулярно посещал брифинги стратегического командования (STRATCOM), относящиеся к категории «совершенно секретные». В период с февраля по апрель 2022 года он передал информацию о российской специальной военной операции (СВО) на Украине через сайт знакомств. Агентство подчеркнуло, что сотрудник отправил эту информацию «сообщнику», выдававшему себя за женщину, живущую на Украине». Слейтер рассказывал о военных объектах и российском военном потенциале.
Служащему ВВС США грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до 250 000 долларов США по каждому обвинению. Первое слушание по делу Слейтера назначено на 5 марта.
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Александр Климов