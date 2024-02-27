В США арестован бывший информатор ФБР по делу об импичменте Байдена

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В США поместили под стражу Александра Смирнова, бывшего информатора ФБР по делу об импичменте главы государства Джо Байдена, сообщает Associated Press.
Судья постановил оставить Смирнова в заключении до начала судебного процесса. По данным агентства, в залоге ему отказали из-за недоверия суда.
23 февраля его снова арестовали по обвинению в предоставлении ложной информации о причастности Байдена к деловым связям его сына Хантера с украинской энергетической компанией Burisma.
Прокуроры заявляют, что он признал свои связи с российской разведкой. По версии следствия, часть информации, которую он предоставлял ФБР на протяжении по меньше мере 10 лет, была ложной.
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23 февраля его снова арестовали по обвинению в предоставлении ложной информации о причастности Байдена к деловым связям его сына Хантера с украинской энергетической компанией Burisma.
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Ювелина Бернст