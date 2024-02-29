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В США раскрыли, откуда ЦРУ готовило нападение на Россию

Риттер: ЦРУ собиралось ударить по России с военных баз на территории Украины
29 февраля 2024, 21:02
Фото: iStock/pedrosala

Фото: iStock/pedrosala

Спецслужбы США готовились нанести удар по России с американских баз, построенных на Украине, об этом сообщил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью для YouTube-канала Dialogue works.
«После поддержанного ЦРУ переворота в феврале 2014 года американская разведка совместно с украинскими коллегами начала строительство баз у российских рубежей с единственной целью — атаковать Россию», — рассказал Риттер.

По словам американского эксперта, именно это имел ввиду глава РФ Владимир Путин, говоря об угрозе, исходящей со стороны Украины.


При этом, ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что успешное продвижение российских войск на полях спецоперации вызывает тревожность в США. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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«Летает столько, сколько потребуется»: Полковник Литовкин рассказал о новом оружии России
Военный эксперт Литовкин рассказал об особенностях новых видов вооружений России
29 февраля 2024, 21:31

Фото: iStock/bpawesome

Российский оборонно-промышленный комплекс постоянно развивается, успев стать одним из самых мощных и современных в мире.
О преимуществах нового оружия России рассказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в интервью для RT.

Ракетный комплекс «Сармат», который уже успели поставить российским военным, выполняет роль стратегического оружия, объяснил Литовкин. По его словам, ракеты «Сармата» настолько мощные, что могут летать на расстояние до 18 тысяч километров. При этом, сбить такую воздушную цель практически невозможно, подчеркнул отставной полковник.

Межконтинентальную ракету «Буревестник» эксперт назвал беспилотным летательным аппаратом.

«Это ракета, которая имеет ядерный двигатель и ядерную боеголовку. И она может летать в атмосфере и в воздушном пространстве столько, сколько потребуется», — рассказал Литовкин.

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«Невозможно выжить»: Украинский военнопленный рассказал о реальной обстановке на полях СВО
Украинский военнопленный Мыгаль обвинил Зеленского в занижении потерь
29 февраля 2024, 20:28

Фото: iStock/Prostock-Studio

Украинский военнопленный Игорь Мыгаль заявил, что украинские власти крайне сильно занижают цифры, говоря о потерях в рядах ВСУ, признание солдата публикует Минобороны РФ в своём Telegram-канале.
«Мне только что показали интервью Зеленского. Он говорит, что за два года 31 тысяча потерь. Какая 31 тысяча потерь? Это нереально (мало)», — возмутился Мыгаль.

Военный заявил, что сам служил пограничником, и был совсем не обучен для ведения боёв на передовой, куда его и забросило командование.

«Куда наша армия делась?», — обратился к украинским властям военнопленный.

Он также заявил, что на полях спецоперации украинскому военному «выжить невозможно». Мыгаль обратился к бойцам ВСУ с призывом сложить оружие и сдаться.

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#вс рф
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Пентагон в ужасе от успехов российских войск на полях СВО
Остин: Ежедневное продвижение российских войск вызывает тревогу
29 февраля 2024, 19:55

Фото: iStock/Anna_Anikina

Ежедневные успехи российских войск на полях спецоперации вызывает тревогу, об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин в ходе слушаний в Конгрессе.
«Каждый божий день мы видим, что русские продолжают давить и добиваются постепенных территориальных приобретений. Это очень тревожно. Без нашей поддержки украинцы будут уступать в артиллерии, будут в опасности из-за дефицита адекватной ПВО», — выразил свои опасения Остин.

Напомним, 17 февраля российская армия освободила город Авдеевка в Донецкой Народной Республики. С этих пор Вооружённые силы РФ ежедневно продвигаются вперёд, освобождая всё новые населённые пункты. Успехи ВС РФ можно увидеть и на Запорожском направлении. Российские солдаты заняли позиции и закрепились в селе Работино, которое было символом летнего контрнаступления ВСУ.

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#вс рф
#всу
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В Кремле раскрыли, как Британия участвует в конфликте на Украине
Песков: Британия помогает ВСУ разведданными и людьми
29 февраля 2024, 19:20

Фото: kremlin.ru

Великобритания напрямую вовлечена в конфликт на Украине, с таким заявлением выступил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в интервью для RTVI.
«Ни для кого не секрет, что британцы действительно оказывают разные формы поддержки (Вооружённым силам Украине). И людьми на месте, и разведданными, и так далее и тому подобное. То есть они фактически напрямую вовлечены в этот конфликт», — прокомментировал происходящее Песков.

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что европейские союзники обсуждали возможность отправки войск на Украину. Однако, сразу после этого практически все лидеры ЕС и НАТО постарались откреститься от заявления Макрона, заверив, что не намерены становиться третьей стороной в российско-украинском конфликте.

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#дмитрий песков
#великобритания
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Макрон продолжает топить себя, рассуждая на тему отправки войск на Украину
Макрон заявил, что все его слова об отправке войск на Украину взвешены
29 февраля 2024, 18:53

Фото: kremlin.ru

Все заявления об отправке европейских войск на Украину взвешены и продумал, заявил глава Франции Эммануэль Макрон в ходе посещения будущей Олимпийской деревни на окраине Парижа.
«Это достаточно серьезная тема. Каждое мое слово на эту тему взвешено, продумано и выверено», — заявил президент.

При этом, отвечать на дополнительные вопросы журналистов по этой теме он отказался.

Напомним, ранее французский лидер, выступая на конференции в Париже, заявил, что европейские лидеры обсуждали отправку своих войск на Украину, однако, консенсуса не достигли. Макрон подчеркнул, что исключать подобного решения стран ЕС и НАТО в будущем нельзя. Он также заявил, что поражение России на спецоперации необходимо для безопасности Европы.

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#украина
#военные
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В ВСУ признали, что ВС РФ наступают на Часов Яр
В ВСУ заявили, что армия России наступает на Часов Яр
29 февраля 2024, 17:51

Фото: iStock/zabelin

Армия России продвигается в сторону Часов Яра и готовится наступать на город. Об этом сообщает спикер Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.
«Армия РФ наступает в сторону Часов Яра на бахмутском (артемовском – ред.) направлении. Бои уже идут в селах Ивановское и Богдановка», — заявил Евлаш.

Он пояснил, что российские силы стягивают дополнительные резервы на данном направлении, а также активно применяют авиацию, дроны и артиллерию.

При этом он уточнил, что возле Часов Яра украинские военные соорудили несколько рубежей для обороны города и выразил надежду на то, что это позволит удержать российское наступление.

Напомним, 27 февраля военный корреспондент Евгений Лисицын ИА «ZOV TV» заявлял, что армия России приближается к городу Часов Яр в ДНР.

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#военные
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#сво
#всу
#вс рф
#атака
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Рогов: ВС РФ отбили три атаки ВСУ в Работино и закрепили позиции
29 февраля 2024, 17:40

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российские силы отбили три вражеский атаки в селе Работино, об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов в интервью для «РИА Новости».
«Наши бойцы закрепились в южной части Работино, враг удерживает северную. Бои за село продолжаются. Отбиты три крупные атаки противника», — прокомментировал нынешнюю ситуацию Рогов.

Напомним, ранее о ситуации в запорожском Работино рассказали в российском Министерстве обороны. Рано утром 29 февраля в ведомстве сообщили, что российские войска заняли и укрепили свои позиции в селе. Также отмечалось, что наступательные действия в Работино проводят солдаты «гвардейского мотострелкового полка Южного военного округа (ЮВО)».

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#запорожская область
#вс рф
#всу
#сво
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На Украине боятся, что ВС РФ прорвут оборону ВСУ уже к лету
Bloomberg: власти Украины боятся прорыва обороны ВСУ к лету
29 февраля 2024, 17:15

Фото: iStock/JARAMA

Украинские власти боятся, что армия России сможет пробить оборону ВСУ уже к лету текущего года. Об этом пишет агентство Блумберг в статье с соответствующим названием «Украина видит риск, что Россия прорвет оборону к лету».
Ссылаясь на источник, издание утверждает, что украинские официальные лица предполагают возможность прорыва ВС РФ обороны ВСУ в случае, если союзные государства не увеличат поставки вооружения Киеву. Считается, что к лету российская армия может увеличить темп своего продвижения в зоне СВО.

«Внутренние оценки ситуации на фронте из Киева становятся заметно все более мрачными», — говорится в статье.

Также агентство добавляет, что последние несколько недель на Украине и у ее союзников растут пессимистичные настроения из-за успешного продвижения российских войск.

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#армия
#поставки
#сво
#всу
#вс рф
#вооружения
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Средства ПВО пресекли попытку атаки ВСУ на Крым
Минобороны РФ: В небе над Крымом сбит украинский беспилотник
29 февраля 2024, 16:27

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Противовоздушная оборона сбила украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа в Крыму. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Около 15.45 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Таким образом, средствами ПВО был уничтожен вражеский беспилотник в небе над Крымом.

Напомним, 31 января в Министерстве обороны РФ сообщили, что российские силы противовоздушной обороны сбили над Чёрным морем и Крымским полуостровом 20 ракет Вооружённых сил Украины. При этом, обломки поражённых воздушных целей упали на воинскую часть в районе Любимовки.

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#бпла
#пво
#крым
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