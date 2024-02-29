В США раскрыли, откуда ЦРУ готовило нападение на Россию

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Спецслужбы США готовились нанести удар по России с американских баз, построенных на Украине, об этом сообщил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью для YouTube-канала Dialogue works.
«После поддержанного ЦРУ переворота в феврале 2014 года американская разведка совместно с украинскими коллегами начала строительство баз у российских рубежей с единственной целью — атаковать Россию», — рассказал Риттер.
По словам американского эксперта, именно это имел ввиду глава РФ Владимир Путин, говоря об угрозе, исходящей со стороны Украины.
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Евгения Парфентьева