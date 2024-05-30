В США восхитились новейшим оружием РФ

В этом году в Можайском городском округе реализуется одна из самых масштабных в области программ по ремонту дорожного покрытия в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Об этом глава Денис Мордвинцев доложил губернатору Московской области Андрею Воробьёву во время рабочей встречи.