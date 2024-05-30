В США восхитились новейшим оружием РФ

Фото: сайт Министерства обороны РФ
Российский зенитно-ракетный комплекс С-500 «Прометей» станет новой эпохой для противовоздушной обороны. Об этом сообщает YouTube-канал Defense TV.
«По сути, обладающий увеличенным радиусом действия, передовыми ракетными и радиолокационными технологиями и способный поражать цели на большой высоте ЗРК С-500 «Прометей» возвещает новую эпоху противовоздушной обороны, обеспечивая безопасность неба с беспрецедентной эффективностью и надежностью», – сказано в ролике.
По словам обозревателя, «Прометей» способен мгновенно перехватить гиперзвуковые ракеты, а также достичь цели на околоземной орбите.
Отмечается, что с помощью новейших радаров, «Прометей» обнаруживает баллистические ракеты врага в радиусе двух тысяч километров.
Ранее первый вице-премьер Денис Мантуров назвал российский оборонно-промышленный комплекс самым мощным в мире по объему производства основных вооружений. Он отметил, что необходимость совершенствовать военную технику обусловлена геополитической обстановкой.
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