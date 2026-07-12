В США вскрыли капсулу времени, пролежавшую под землей 50 лет
В американском штате Джорджия вскрыли капсулу времени, запечатанную в бетонном хранилище в 1976 году. Об этом сообщает People.
Капсулу, символизирующую двухсотлетие США, заложил Далтонский обменный клуб. В рамках мероприятия любая семья округа могла внести свои предметы за пять долларов. После этого капсулу закопали перед зданием суда.
За десятилетия, проведённые под землёй, содержимое капсулы пострадало. Когда её открыли, оказалось, что всё промокло, а на дне скопилась вода. Внутри были найдены письма, газеты, монеты, ковёр и серебряный доллар 1881 года.
Самым трогательным и значимым документом стало письмо от Донны Айвестер и Гарри Лупера, адресованное их сыновьям — Тодду и Брайану, которым на тот момент было пять и один год соответственно. В письме говорилось: «Надеюсь, что когда это вскроют, мы с вашим папой еще будем на этой земле, но если нас уже не будет, я просто хочу написать эту записку». Известно, что Лупер скончался в 2002 году, а Айвестер просто забыла о письме. Местные власти планируют передать невостребованные предметы в местный музей и рассматривают возможность создания новой капсулы времени.
Читайте также: