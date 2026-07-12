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Юрист раскрыл, можно ли взять больничный, если не болеешь

Юрист Южалин: работник может оформить больничный, если нужен уход за ребенком
Фото: iStock/ronstik

Работник может оформить больничный, даже будучи здоровым. Об этом сообщил РИА Новости руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.



Листок нетрудоспособности, также известный как больничный, обычно предоставляется медицинским учреждением, когда работник заболевает или получает травму, что делает его неспособным продолжать трудовую деятельность из-за ухудшения здоровья, подчёркивает юрист.

Однако существует исключение: больничный может быть оформлен не из-за болезни самого работника, а в связи с заболеванием или травмой ребёнка или другого члена семьи, за которым требуется уход. В таких случаях возможно получение больничного, даже если работник сам здоров, уточняет эксперт.

Таким образом, больничный лист может быть выдан не только при необходимости ухода за ребёнком, но и при необходимости ухода за другими членами семьи, включая взрослых, таких как супруг, родители или бабушка.

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Екатерина Коршунова

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