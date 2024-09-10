В США ввели комендантский час из-за смертельно опасного вируса

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Жителей двух штатов США призвали оставаться дома в вечернее время из-за распространения редчайшего вируса, переносимого комарами. Об этом сообщает таблоид Daily Mail.
Отмечается, что речь идёт о штатах Массачусетс и Вермонт. Во втором начали переносить запланированные массовые мероприятия в связи с риском заражения людей смертельно опасным восточным энцефалитом лошадей (ВЭЛ). Заболевание переносится лошадями, а разносчиками являются комары.
При попадании в организм примерно в 30% случаев вирус может вызвать отёк мозга и даже летальный исход.
Такой вирус встречается крайне редко, однако в прошлом году одного мужчину спасти не удалось. По внутренней статистике в стране в среднем в год фиксируется 11 случаев заражения ВЭЛ.
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При попадании в организм примерно в 30% случаев вирус может вызвать отёк мозга и даже летальный исход.
Такой вирус встречается крайне редко, однако в прошлом году одного мужчину спасти не удалось. По внутренней статистике в стране в среднем в год фиксируется 11 случаев заражения ВЭЛ.
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Анастасия Чинкова