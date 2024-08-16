Вирусолог Альтштейн раскрыл, распространится ли в мире оспа обезьян

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Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что в мире и в России, в частности, навряд ли распространится оспа обезьян.
«В этом году идёт более вирулентный вариант этого вируса, отличающийся от того, который шёл в 2022-2023 годах по миру. Это всё-таки вирус, достаточно известный, и он не такой изменчивый, как коронавирусы. Но Роспотребнадзор наблюдает за ситуацией и отслеживает возможность завоза в Россию. Даже если такой завоз произойдёт, вряд ли это приведёт к широкому распространению инфекции», — пояснил в беседе с RT Альтштейн.
А врач-инфекционист Елена Мескина объяснила рост заболеваемости коронавирусом сезонностью и более активной миграцией россиян в связи с отпусками.
«Рост заболеваемости коронавирусом — это закономерное явление. Вирус меняется, и эти волны заболеваемости естественным образом проявляются. Также в летний период большое количество людей путешествуют, этот фактор также влияет на рост случаев заражения в Москве», — пояснила в беседе с «Вечерней Москвой» врач.Ранее заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ им. Пирогова Владимир Никифоров заявлял, что заражение ротавирусом на курортах происходит в основном не через море, а через туалетные комнаты и грязные руки.
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