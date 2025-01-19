TikTok выслал пользователям в США оповещение о блокировке сервиса с 19 января

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Сервис TikTok уведомил своих пользователей в США о временной приостановке работы с 19 января, что связано с запретом, введённым американскими властями. Об этом пишет telegram-канал «Известия».
При входе в приложение пользователи видят предупреждение о том, что доступ к сервису будет временно отключён, однако после его пропуска приложение пока что продолжает работать.
Как уточнили в TikTok, решение о приостановке связано с отсутствием гарантий со стороны администрации Джо Байдена, что запрет не приведёт к штрафам для технологических партнёров компании. Закон предусматривает взыскание до $5 тыс. за каждого пользователя с магазинов приложений и хостинг-провайдеров, продолжающих поддержку TikTok. Аудитория сервиса в США превышает 170 миллионов пользователей.
Избранный президент Дональд Трамп в интервью NBC сообщил о намерении рассмотреть отсрочку запрета TikTok на 90 дней после своей инаугурации 20 января. Среди потенциальных покупателей сервиса СМИ называли Илона Маска и некоммерческую организацию Project Liberty, принадлежащую миллиардеру Фрэнку Маккорту. ByteDance также получила предложение о слиянии с компанией Perplexity AI, специализирующейся на разработке технологий искусственного интеллекта, передал CNBC.
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«Мы сожалеем, что закон США, запрещающий TikTok, вступает в силу 19 января и вынуждает нас временно сделать наши сервисы недоступными», — гласит сообщение соцсети американским пользователям.
Как уточнили в TikTok, решение о приостановке связано с отсутствием гарантий со стороны администрации Джо Байдена, что запрет не приведёт к штрафам для технологических партнёров компании. Закон предусматривает взыскание до $5 тыс. за каждого пользователя с магазинов приложений и хостинг-провайдеров, продолжающих поддержку TikTok. Аудитория сервиса в США превышает 170 миллионов пользователей.
Избранный президент Дональд Трамп в интервью NBC сообщил о намерении рассмотреть отсрочку запрета TikTok на 90 дней после своей инаугурации 20 января. Среди потенциальных покупателей сервиса СМИ называли Илона Маска и некоммерческую организацию Project Liberty, принадлежащую миллиардеру Фрэнку Маккорту. ByteDance также получила предложение о слиянии с компанией Perplexity AI, специализирующейся на разработке технологий искусственного интеллекта, передал CNBC.
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Мария Моисеева