30 октября 2025, 15:32

Daily Mail: в Канаде две лесбиянки* замучили до смерти 12-летнего мальчика

Фото: iStock/John Kevin

Две лесбиянки* из Канады замучили до смерти 12-летнего мальчика, которого пытались усыновить. Об этом сообщает Daily Mail.