Две лесбиянки* из Канады замучили до смерти 12-летнего мальчика, которого пытались усыновить
Две лесбиянки* из Канады замучили до смерти 12-летнего мальчика, которого пытались усыновить. Об этом сообщает Daily Mail.
С 2017 года двое братьев проживали у пары женщин*. Старшему из них тогда было семь лет, а младшему — около пяти лет. Процесс их усыновления так и не был завершен. Официально мальчики находились под опекой местного общества помощи детям.
Соцработник, приглядывающая за несовершеннолетними, отмечала в документах, что однажды обнаружила младшего брата, связанного кабельными стяжками. В 2019 году медики направили в надзорный орган письмо, в котором сообщалось, что лесбиянки* заставляли детей спать в палатках. Также в нем говорилось о «взрывном характере» пары, что приводило к неконтролируемым вспышкам эмоций.
За год старший ребёнок потерял более 4,5 кг веса. Его лечащий врач, осмотрев школьника, сделал вывод, что тот чувствует себя нормально, не задав вопроса о его питании. Медик не понес никакого наказания.
В 2022 году 12-летний мальчик скончался. Пара вызвала скорую помощь, когда он перестал дышать, но спасти его не удалось. За несколько дней до смерти вес ребенка был меньше, чем в шесть лет.
Обеим женщинам предъявлены обвинения в убийстве подростка и ограничении его брата в предметах первой необходимости. Местонахождение второго мальчика в материалах не уточняется.
Читайте также: