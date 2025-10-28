Солисток «Тату» заподозрили в поцелуе* на концерте в Москве

28 октября 2025, 18:58

Елена Катина и Юлия Волкова (фото: Instagram** @lenakatina)

На недавних концертах легендарного дуэта «Тату» в Москве фанаты разделились на два лагеря после инцидента с поцелуем. О недавно воссоединившейся группе пишет Telegram-канал Readovka.