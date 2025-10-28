Солисток «Тату» заподозрили в поцелуе* на концерте в Москве
На недавних концертах легендарного дуэта «Тату» в Москве фанаты разделились на два лагеря после инцидента с поцелуем. О недавно воссоединившейся группе пишет Telegram-канал Readovka.
По словам зрителей, солистки Юлия Волкова и Елена Катина обнимались и флиртовали на сцене, а некоторые уверены, что в какой-то момент они даже поцеловались*.
Другие же фанаты считают, что это визуальный обман: сочетание сценического образа, игры света и шёпота на сцене создало впечатление поцелуя, которого на самом деле не было. В поддержку второй версии можно вспомнить, что в сентябре девушки заявляли, что не будут исполнять на русском языке трек «Я сошла с ума», поскольку чтут российские традиции и уважают законы. На концерте же публика всё равно пела песню в исходной версии.
