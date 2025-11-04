Ледибой* во время ссоры зарезал украинского беженца в Таиланде
В Таиланде 40-летняя филиппинка-трансгендер* Пулидо во время ссоры напала на своего возлюбленного*, 38-летнего украинца Максима, который переехал в Юго-Восточную Азию, чтобы избежать участия в боевых действиях. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Пара жила вместе* и, по словам соседей, часто ссорилась. Последний конфликт вспыхнул из-за мелочи: мужчина, раздражённый поведением партнёрши*, брызнул ей в лицо спреем от комаров. В ответ Пулидо схватила ножницы и нанесла ему несколько ударов в грудь.
Пострадавшего в тяжёлом состоянии доставили в больницу, где врачи борются за его жизнь. По данным тайской полиции, подозреваемую задержали. В отношении неё возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью.
Читайте также: