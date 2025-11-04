Ледибой* во время ссоры зарезал украинского беженца в Таиланде

04 ноября 2025, 20:52

Фото: iStock/Michael Nesterov

В Таиланде 40-летняя филиппинка-трансгендер* Пулидо во время ссоры напала на своего возлюбленного*, 38-летнего украинца Максима, который переехал в Юго-Восточную Азию, чтобы избежать участия в боевых действиях. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.