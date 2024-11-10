В США запустят четырехлетний круиз для желающих «сбежать» от Трампа

Дональд Трамп (Фото:riamediabank.ru/Алексей Филиппов)
Компания Villa Vie Residences запускает 4-летний кругосветный круиз для тех, кто хочет оказаться за пределами Штатов во время президентства Дональда Трампа. Об этом сообщает Business Insider.
Уточняется, что приобрести билеты можно на один, три и четыре года. Минимальная стоимость каюты на круизном лайнере Villa Vie Odyssey составляет 266 тысяч долларов.
Согласно информации источника, недовольные Трампом смогут посетить 140 стран мира за время круиза.
Напомним, Дональд Трамп набрал 312 голосов выборщиков против 226 у соперницы Камалы Харрис. Официально в должность президента США Трамп вступит 20 января 2025 года.
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Согласно информации источника, недовольные Трампом смогут посетить 140 стран мира за время круиза.
Напомним, Дональд Трамп набрал 312 голосов выборщиков против 226 у соперницы Камалы Харрис. Официально в должность президента США Трамп вступит 20 января 2025 года.
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Екатерина Коршунова