«Потеряет свое пособие»: Сын Трампа посмеялся над Зеленским

Владимир Зеленский (Фото: riamediabank.ru/Сергей Гунеев)
Владимир Зеленский скоро потеряет свое пособие. Об этом в своих соцсетях написал сын избранного президента США Дональд Трамп-младший.
Сын Трампа опубликовал ролик, в котором высмеял отправку денег украинским властям.
Напомним, Дональд Трамп набрал 312 голосов выборщиков против 226 у соперницы Камалы Харрис. Официально в должность президента США Трамп вступит 20 января 2025 года.
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«Осталось 38 дней до того, как вы потеряете свои карманные деньги», — подписал видео Трамп-младший, на котором расстроенный Зеленский стоит рядом с избранным президентом Соединенных Штатов.
Напомним, Дональд Трамп набрал 312 голосов выборщиков против 226 у соперницы Камалы Харрис. Официально в должность президента США Трамп вступит 20 января 2025 года.
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Екатерина Коршунова