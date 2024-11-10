Трампа могут «списать» уже через два года

Дональд Трамп (Фото: riamediabank.ru/Кейтлин Оукс)
Результаты выборов в Соединенных Штатах не только укрепили позиции Дональда Трампа, но и принесли значительный успех Республиканской партии в Конгрессе. Об этом пишет РИА Новости.
Согласно информации агентства, состав Конгресса, включая Палату Представителей и Сенат, подвергается изменениям постепенно. Главные выборы проходят в одно время с президентскими, а промежуточные — через два года после основных.
Уточняется, что промежуточные выборы в Конгресс в 2022 году стали неожиданным разочарованием для демократов, поскольку палата Представителей перешла под контроль Республиканцев. Демократы планировали изменить ситуацию в этом году, но не смогли достичь успеха в этом вопросе.
Эти изменения дают Трампу удобную платформу для воплощения своей политики. Хотя избранный президент США хочет усилить полномочия главы государства, это может вызвать недовольство в Конгрессе, даже среди членов его партии.
Такая динамика говорит о том, что конгрессмены могут перестать оказывать поддержку Трампу через несколько лет.
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Уточняется, что промежуточные выборы в Конгресс в 2022 году стали неожиданным разочарованием для демократов, поскольку палата Представителей перешла под контроль Республиканцев. Демократы планировали изменить ситуацию в этом году, но не смогли достичь успеха в этом вопросе.
Эти изменения дают Трампу удобную платформу для воплощения своей политики. Хотя избранный президент США хочет усилить полномочия главы государства, это может вызвать недовольство в Конгрессе, даже среди членов его партии.
Такая динамика говорит о том, что конгрессмены могут перестать оказывать поддержку Трампу через несколько лет.
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Екатерина Коршунова