Песков назвал отличие Трампа от Байдена

Дмитрий Песков (Фото:kremlin.ru)
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что избранный президент США Дональд Трамп говорит о мире, а не о конфронтации, что выгодно отличает его от действующей администрации США. Об этом он сообщил в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
Официальный представитель Кремля подчеркнул, что «сигналы позитивные». По словам Пескова, Трамп в рамках предвыборной кампании заявлял, что он может «создать сделки, которые выведут всех к миру».
Республиканец говорит о мире, а не о конфронтации, заключил пресс-секретарь.
Напомним, Дональд Трамп набрал 312 голосов выборщиков против 226 у соперницы Камалы Харрис. Официально в должность президента США Трамп вступит 20 января 2025 года
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Республиканец говорит о мире, а не о конфронтации, заключил пресс-секретарь.
Напомним, Дональд Трамп набрал 312 голосов выборщиков против 226 у соперницы Камалы Харрис. Официально в должность президента США Трамп вступит 20 января 2025 года
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Екатерина Коршунова