Песков назвал отличие Трампа от Байдена

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что избранный президент США Дональд Трамп говорит о мире, а не о конфронтации, что выгодно отличает его от действующей администрации США. Об этом он сообщил в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.