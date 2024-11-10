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Песков назвал отличие Трампа от Байдена

Песков: Трампа от действующей администрации США отличают заявления о мире
Дмитрий Песков (Фото:kremlin.ru)

Дмитрий Песков (Фото:kremlin.ru)

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что избранный президент США Дональд Трамп говорит о мире, а не о конфронтации, что выгодно отличает его от действующей администрации США. Об этом он сообщил в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
Официальный представитель Кремля подчеркнул, что «сигналы позитивные». По словам Пескова, Трамп в рамках предвыборной кампании заявлял, что он может «создать сделки, которые выведут всех к миру».

Республиканец говорит о мире, а не о конфронтации, заключил пресс-секретарь.



Напомним, Дональд Трамп набрал 312 голосов выборщиков против 226 у соперницы Камалы Харрис. Официально в должность президента США Трамп вступит 20 января 2025 года

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Трампа могут «списать» уже через два года
РИА Новости: Трампа могут «списать» уже через два года
10 ноября 2024, 15:14

Дональд Трамп (Фото: riamediabank.ru/Кейтлин Оукс)

Результаты выборов в Соединенных Штатах не только укрепили позиции Дональда Трампа, но и принесли значительный успех Республиканской партии в Конгрессе. Об этом пишет РИА Новости.
Согласно информации агентства, состав Конгресса, включая Палату Представителей и Сенат, подвергается изменениям постепенно. Главные выборы проходят в одно время с президентскими, а промежуточные — через два года после основных.

Уточняется, что промежуточные выборы в Конгресс в 2022 году стали неожиданным разочарованием для демократов, поскольку палата Представителей перешла под контроль Республиканцев. Демократы планировали изменить ситуацию в этом году, но не смогли достичь успеха в этом вопросе.

Эти изменения дают Трампу удобную платформу для воплощения своей политики. Хотя избранный президент США хочет усилить полномочия главы государства, это может вызвать недовольство в Конгрессе, даже среди членов его партии.

Такая динамика говорит о том, что конгрессмены могут перестать оказывать поддержку Трампу через несколько лет.

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Песков: Путин «поставил» на Харрис из-за её предсказуемости
10 ноября 2024, 15:00

Камала Харрис (Фото: whitehouse.gov)

«Ставка» президента России Владимира Путина на Камалу Харрис была связана с тем, что она весьма предсказуема, поделился пресс-секретарь главы страны Дмитрий Песков в интервью с ВГТРК.
«В плане госпожи Харрис, господина Байдена всё достаточно предсказуемо, та линия, которую они будут занимать до того, как покинут Белый дом. Господин Трамп в этом плане менее предсказуем. Менее предсказуемо то, насколько он будет придерживаться тех заявлений, которые он делал в ходе предвыборной кампании», — отмечает Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что тем временем Российская Федерация сосредоточится на своих делах.

В сентябре президент Российской Федерации иронично подчеркнул, что Москва поддержит кандидатуру вице-президента Соединённых Штатов Америки Камалы Харрис.

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«Кинулись целовать сапоги»: Медведев посмеялся над реакцией Европы на победу Трампа
Медведев посмеялся над реакцией «двуличной Европы» на победу Трампа на выборах
10 ноября 2024, 14:42

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)

Смешно смотреть на перепуганные лица представителей правящих кругов Европы, ранее называвших победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа агентом Москвы. Теперь же они готовы целовать его сапоги.
С таким заявлением в своей социальной сети Х выступил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он отметил, что такой реакцией европейские политики лишний раз подчеркнули свою полную беспринципность и двуличие.

«Забавно смотреть на перепуганные лица остолопов из европейского истеблишмента, которые раньше называли Трампа российским агентом, а теперь пачкаются, бросаясь целовать сапоги своему новому хозяину», — написал политик.

Ранее похожую тенденцию в Европе отмечал глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Он указал, что среди политиков стран Евросоюза уже началось некое «перестраивание» согласно новым реалиям, наступившим после победы Трампа на выборах.

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#трамп
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Глава МИД Уганды Одонго сообщил о приглашении стране стать партнёром БРИКС
10 ноября 2024, 12:59

Фото: istockphoto/Aoraee

Уганда получила от России приглашение стать ещё одной страной-партнёром БРИКС. Об этом сообщил министр иностранных дел африканского государства Джедже Одонго.
В разговоре с РИА Новости на полях министерской встречи форума «Россия - Африка» он рассказал, что получил это предложение примерно три дня назад. По словам главы МИД Уганды, сейчас в руководстве страны идут необходимые процедуры обсуждения этого приглашения с тем, чтобы принят решение о его принятии либо отклонении.

Господин Одонго отметил, что присоединение к БРИКС в качестве партнёра открыло бы для его страны новые возможности в многополярном мире, где многие страны Африки и Латинской Америки разделяют позицию России в вопросах глобального мироустройства. О том, что Россия поддержала кандидатуру Уганды как партнёра БРИКС, сообщил накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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Губернатор Чибис: Закрывая пограничные КПП, Финляндия проявляет неадекватность
10 ноября 2024, 12:33

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Финские власти повели себя неадекватно, закрыв контрольно-пропускные пункты на границе с Россией осенью 2023 года. Такое мнение высказал Андрей Чибис, губернатор Мурманской области, которая граничит с Финляндией.
В разговоре с ТАСС он также отметил, что сами финны переживают из-за закрытия границ с Россией и не слишком довольны этим. Глава российского региона назвал позицию властей Финляндии «странной и непредсказуемой». Многие жители соседней страны приезжали в населённые пункты российско-финского приграничья за бензином продуктами, другими товарами. Теперь они лишены этой возможности.

По словам Чибиса, финны, которые живут неподалёку от границы, очень переживают по этому поводу. У многих сохранились коммуникации и человеческие отношения с жителями соседней России, но поделать они ничего не могут из-за действительно неадекватной позиции руководства своей страны, заключил губернатор.

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Группировка «Запад» захватила 27 украинских опорных пунктов
10 ноября 2024, 12:14

Фото: istockphoto/ Dmitry Andreev

Бойцы российской армии захватили 27 украинских опорных пунктов, информирует начальник пресс-центра группировки «Запад» Иван Бигма.
«В результате активных действий мотострелковые подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю, захватили 27 опорных пунктов противника», — поделился представитель пресс-центра.

Иван Бигма обратил внимание, что среди уничтоженной техники, которая находилась в пользовании Вооружённых сил Украины, было пять станций спутниковой связи Starlink и 11 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами.

Согласно сводке Минобороны, в период со 2 по 8 ноября группировка «Запад» освободила село Першотравневое в Харьковской области, а также поразила подразделения танковой, штурмовой, шести механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и четырех бригад теробороны и ещё отбила 32 контратаки.

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Маск поддержал идею евродепутата о большей прозрачности выборов главы ЕК
10 ноября 2024, 12:08

Фото: istockphoto/ingvar shapik

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск поддержал идею депутата Европарламента от Кипра, который заявил о необходимости установления более прозрачной процедуры выборов главы Еврокомиссии.
На видео, опубликованном в социальной сети Х, парламентарий предлагает положить конец такому правилу, когда Европарламент лишь утверждает кандидатуру главы Еврокомиссии, которую заранее выбирают лидеры стран-членов ЕС. По мнению Панайоту, выборы должны быть более демократическими.

«Главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен надо избрать другим способом. Как-то более демократически. <...> Вы выбрали нас как членов Европарламента, так дайте нам решать», — сказал депутат.

По его мнению, сейчас выборы происходят фактически за закрытыми дверями и сопровождаются разного рода теневыми сделками. Утверждение кандидата Европарламентом тоже происходит в ходе тайных переговоров с разными партиями до тех пор, пока они не согласятся. Панайоту призвал сделать выборы главы ЕК более прозрачными.

«Фидиас предлагает хорошую мысль», — написал Маск под видеообращением депутата ЕП от Кипра.

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#маск
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Немецкий политик Бюйюкбайрам ушёл в отставку после фото с символикой СС
10 ноября 2024, 11:27

Фото: istockphoto/photosvit

В немецкой политике продолжаются скандалы. Член Христианско-демократического союза (ХДС) Бюлент Бюйюкбайрам вынужден был подать в отставку после скандала, возникшего из-за публикации им фотографии с нацистской символикой.
Об этом сообщает немецкое издание Der Spiegel. В конце октября политик, который является болельщиком футбольного клуба «Гамбург», решил потроллить в социальных сетях другую команду из этого города — «Санкт-Паули». Он опубликовал фотографию, на которой была секс-кукла в футболке этого клуба и с петлёй на шее. На груди красовалась надпись: «К чёрту "Санкт-Паули"!», а на голове нарисованы две буквы S в виде символа войск СС.

После публикации фото разгорелся мощный скандал. Бюйюкбайраму стали поступать различные угрозы. Член ХДС извинился за свой поступок, назвав его глупостью и ошибкой. Он также сообщил, что уже принёс извинения клубу «Санкт-Паули», известному своей поддержкой левых, беженцев и секс-меньшинств*. Тем не менее, политику пришлось уйти в отставку.

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#германия
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Путин поздравил сотрудников и ветеранов МВД с профессиональным праздником
10 ноября 2024, 11:07

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов органов МВД с Днём работника внутренних дел, который отмечается сегодня, 10 ноября.
В своём видеообращении по случаю праздника глава государства отметил профессионализм и мужество правоохранителей, как бывших, так и нынешних. Российский лидер подчеркнул, что в этот день чествуют настоящих профессионалов, которые служат народу, и для которых защита прав, безопасности и покоя сограждан стала делом всей жизни.

Владимир Путин сказал, что сегодня, как и ранее, граждане России ждут от работников органов внутренних дел полной отдачи и новых результатов по всем ключевым направлениям работы, будь то борьба с преступностью, противодействие наркоторговле или обеспечение безопасности на дорогах.

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