В США заявили, что следят за действиями России в Приднестровье

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Соединенные Штаты внимательно отслеживают ситуацию в Приднестровье и действия России, сообщил пресс-секретарь Госдепартамента Мэтью Миллер, передает информационное агентство ТАСС.
По словам Миллера, Вашингтон поддерживает территориальную целостность Молдавии и призывает Кишинев и Тирасполь к совместному решению «насущных проблем».
Ранее стало известно, что парламент Приднестровья намерен попросить помощи у России.
В результате этого Кишинев обвинил Тирасполь в распространении пропагандистских заявлений.
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Александр Климов