В Приднестровье захотели попросить помощи у России

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В Приднестровье участники открывающегося съезда депутатов намерены обратиться за помощью к Российской Федерации. Об этом сообщает проект резолюции съезда, передает ТАСС.
«Принять обращение в адрес Совета Федерации и Государственной думы РФ с просьбой о реализации мер по защите Приднестровья в условиях усиления давления Молдовы», — сказано в проекте.В республике отметили, что рассчитывают на помощь РФ, так как на территории ПМР проживают более 220 тысяч граждан России.
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Алина Юрчак