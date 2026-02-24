В США женщина доверилась продавцу и стала миллионером
В американском городе Уодсворт, штат Огайо, женщина стала обладательницей миллиона долларов благодаря случайному выбору лотерейного билета. Об этом сообщает UPI.
Победительница заехала на автозаправку и решила купить билет, однако долго не могла определиться с вариантом. Тогда продавец предложил ей мгновенную лотерею Extreme Millions Scratch-Off стоимостью 30 долларов. Женщина сначала сомневалась и даже пошутила, что муж «убьет» ее за такую дорогую покупку, но в итоге согласилась.
Стерев защитный слой, она обнаружила выигрыш в размере одного миллиона долларов (около 76,4 миллионов рублей). Победительнице предложили два варианта получения приза: по 40 тысяч долларов ежегодно в течение 25 лет или единовременную выплату в 500 тысяч долларов. Она выбрала второй вариант. После уплаты налогов сумма составила 366 250 долларов (примерно 28 миллионов рублей). Полученные средства женщина планирует потратить на покупку одного или двух автомобилей, а оставшуюся часть — отложить.
