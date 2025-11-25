В США женщина пережила клиническую смерть и вернулась с «посланием с того света»
Жительница США трижды пережила клиническую смерть и утверждает, что вернулась с «посланием с того света». Об этом сообщает издание Mirror.
По словам женщины, в каждом из эпизодов она переходила в иное состояние, где её встречали потусторонние существа, после чего она вновь возвращалась к жизни. Уже после двух первых случаев, как она заявляет, получила главное послание: жизнь вечна, а сама смерть — лишь начало нового этапа.
Американка рассказала, что во время переживаний попадала в темный туннель, но не испытывала страха. Она описывает, что летела со скоростью света, а перед ней появлялась радужная палитра цветов, которая по мере приближения превращалась в яркий и чистый белый свет. Такое состояние она называет максимально спокойным и наполненным, утверждая, что после возвращения в тело её восприятие мира изменилось.
По словам женщины, чувства обострились настолько, что цвета стали восприниматься как музыка, а обычные звуки — как глубинные вибрации. Теперь она помогает пожилым людям, пытаясь снять их страх перед смертью, и считает своей целью рассказать о вечности души и полноте жизни после физического ухода.
