В США женщина расторгла 25-летний брак из-за куска торта, который съел муж
46-летняя жительница США подала на развод после того, как муж съел её кусок торта во время отпуска, приуроченного к 25-летию их свадьбы. Историей она поделилась на форуме Reddit.
По словам женщины, супруг устроил «романтическое» путешествие в долину Шенандоа, где пара бывала много раз. Он также забронировал отель, в который они когда-то поклялись не возвращаться, и не смог заранее выбрать ресторан. Однако окончательным разочарованием стал десерт: вечером супруги заказали банановый чизкейк, и женщина решила оставить свой кусок на завтрак.
Утром она обнаружила, что торт исчез, а в коробке остались лишь крошки. Муж признался, что доел остатки. «В тот момент эти крошки показались мне символом нашего брака — всё, что я получаю от него», — написала американка. Осознав, что годами жертвовала собой ради мужа, она заявила о разводе.
