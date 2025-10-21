В Турции мужчина после развода 10 лет будет платить алименты на котов

21 октября 2025, 13:21

Фото: iStock/Anna Derzhina

В Стамбуле проходит необычное бракоразводное дело — местный житель по имени Буґра согласился выплачивать алименты на содержание домашних питомцев своей бывшей жены. Как сообщает издание Hürriyet, мужчина обязался перечислять Эзги Б. по 10 тысяч лир (около 19,5 тысячи рублей) каждые три месяца в течение десяти лет.





Стороны прожили в браке два года и решили расстаться по взаимному согласию. В соглашении о разводе Буґра прописал пункт, согласно которому две кошки, принадлежавшие ему до брака, останутся у бывшей супруги. При этом он обязался регулярно оплачивать расходы на их содержание.





«Пока кошки находятся у Эзги Б., и в любом случае — на срок до десяти лет — Буґра Б. обязуется выплачивать Эзги Б. 10 тысяч лир каждые три месяца на их содержание. После вступления решения о разводе в силу эта сумма будет ежегодно индексироваться в соответствии с показателями инфляции TÜİK (Турецкого статистического института)», — говорится в документе.