В Башкирии мужчина жестоко избил бывшую жену после развода, она в больнице
В Башкирии 25-летняя Виктория стала жертвой насилия со стороны своего бывшего мужа Михаила. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие Новости 18+».
По её словам, после развода мужчина продолжал навещать её дома, оставался ночевать и контролировал её передвижения. Недавно, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он попытался принудить её к интимной близости.
Накануне Виктория согласилась встретиться с Михаилом и его друзьями, оставив детей у матери. Во время поездки мужчина внезапно напал на неё. Он несколько раз ударил её кулаком по лицу и голове, а затем продолжил нападение на улице.
Пострадавшая самостоятельно добралась до больницы на такси, где врачи зафиксировали сотрясение мозга, ушибы и гематомы. На следующий день Виктория обратилась в полицию с заявлением о нападении.
Женщина опасается за свою безопасность и просит правоохранительные органы провести проверку и принять меры для предотвращения возможного повторного нападения.
