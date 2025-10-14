В Башкирии мужчина жестоко избил бывшую жену после развода, она в больнице

14 октября 2025, 22:11

Бывший муж избил женщину в Башкирии, ей зафиксировали травмы головы и лица

Фото: Istock / Artem_Furman

В Башкирии 25-летняя Виктория стала жертвой насилия со стороны своего бывшего мужа Михаила. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие Новости 18+».