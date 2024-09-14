В СССР женщина поссорилась с мужем и уснула на долгие 20 лет: Что она сказала после пробуждения?

Фото: istockphoto/ KatarzynaBialasiewicz
История Надежды Лебединой, женщины из Днепропетровской области, которая провела в летаргическом сне 20 лет, стала одной из самых загадочных медицинских историй XX века. 34-летняя Надежда Артемовна Лебедина вместе с супругом воспитывала 5-летнюю дочь. В 1954 году она заснула, и этот сон продолжался до 1974 года.
С того случая прошло ровно 70 лет, но медики так и не нашли ответ даже в 2024 году. Детали истории женщины, которая проспала 20 лет жизни, мнения врачей и родных читайте в материале «Радио 1».
Фото: istockphoto/KatarzynaBialasiewicz
Родные переполошились, когда утром никак не смогли разбудить Надежду и вызвали врачей. Следующие 4 года Лебедина спала в психиатрической больнице, где была проведена масса исследований, но все безрезультатно. За это время супруг скончался, а ребенка отправили в детдом. Надежда продолжала спать и все оставшиеся годы за ней ухаживала престарелая мать.
После сама Надежда рассказывала, что слышала все происходящее вокруг – как за ней ухаживала мама и как ее навещала повзрослевшая дочь Валентина. Но женщина ничего не могла сделать – даже пошевелить пальцем.
Примечательно, что на момент пробуждения, в 54 года, женщина выглядела точно так же, как в тот день, когда уснула в возрасте 34 лет. Но вскоре внешность быстро начала меняться. Лебедина еще не могла ходить самостоятельно, поэтому находилась не реабилитации в днепропетровской клинике. По словам врачей, Надежда старела по часам прямо на глазах: на голове появлялись седые волосы, на лице – морщины. Проявились и возрастные болезни.
После реабилитации с женщины сняли все диагнозы, которые поставили во время сна, включая шизофрению. Дальше о маме заботилась дочь Валентина. Надежда Лебедина умерла в возрасте 74 лет.
Фото: istockphoto/sasirin pamai
Сегодня, спустя десятилетия, эта история привлекает внимание ученых и исследователей. Существуют разные теории, объясняющие подобные случаи, среди которых гипноз, глубокая депрессия и редкие заболевания мозга. Согласно медицинским статьям, сейчас в практике существует Синдром Котара, при котором к летаргическому сну могут привести серьезные психоэмоциональные стрессы.
Некоторые пациенты впадают в длительные коматозные состояния после инсульта. Временные рамки могут варьироваться, но случаи многолетнего восстановления крайне редки.
По данным исследований, около 1-2% людей, перенесших серьезные травмы или инсульты, впадают в состояния, близкие к коме. Но лишь небольшое количество из них восстанавливается – известно менее 50 таких случаев за всю мировую историю.
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Все слышала, но не могла пошевелитьсяПо словам родных, накануне своего странного сна Надежда была в отличном физическом и психическом состоянии. Ссора с мужем, как утверждают близкие, была обычным явлением для пары, и никто не подозревал, что она может стать началом столь продолжительного кошмара.
Фото: istockphoto/KatarzynaBialasiewicz
Родные переполошились, когда утром никак не смогли разбудить Надежду и вызвали врачей. Следующие 4 года Лебедина спала в психиатрической больнице, где была проведена масса исследований, но все безрезультатно. За это время супруг скончался, а ребенка отправили в детдом. Надежда продолжала спать и все оставшиеся годы за ней ухаживала престарелая мать.
После сама Надежда рассказывала, что слышала все происходящее вокруг – как за ней ухаживала мама и как ее навещала повзрослевшая дочь Валентина. Но женщина ничего не могла сделать – даже пошевелить пальцем.
Стремительно постарела после пробуждения20 лет спустя, в 1974 году, Надежда проснулась так же внезапно, как и уснула. Это случилось в тот день, когда Лебедина услышала о смерти матери. Её пробуждение стало сенсацией.
«Лучше уж спать двадцать лет, чем жить так, как я жила», — заявляла женщина, отвечая на вопрос журналиста местной газеты о том, что она думает по поводу своего сна.Врачи, столкнувшись с такой ситуацией, были серьезно озадачены. Но медицина не смогла найти однозначного объяснения состоянию Лебединой. Врачи только сошлись во мнении, что это был летаргический сон, редкое состояние, при котором человек находится в глубокой коме, имитируя смерть. Другие предположили, что это было связано с тяжелым нервным потрясением, полученным во время ссоры.
Примечательно, что на момент пробуждения, в 54 года, женщина выглядела точно так же, как в тот день, когда уснула в возрасте 34 лет. Но вскоре внешность быстро начала меняться. Лебедина еще не могла ходить самостоятельно, поэтому находилась не реабилитации в днепропетровской клинике. По словам врачей, Надежда старела по часам прямо на глазах: на голове появлялись седые волосы, на лице – морщины. Проявились и возрастные болезни.
После реабилитации с женщины сняли все диагнозы, которые поставили во время сна, включая шизофрению. Дальше о маме заботилась дочь Валентина. Надежда Лебедина умерла в возрасте 74 лет.
Фото: istockphoto/sasirin pamai
Истерический патологический сонВрачи изучали медицинские записи, анализировали образ жизни, проводили исследования, но однозначного ответа не нашли. Советские медики обозначили этот случай, как истерический патологический сон.
Сегодня, спустя десятилетия, эта история привлекает внимание ученых и исследователей. Существуют разные теории, объясняющие подобные случаи, среди которых гипноз, глубокая депрессия и редкие заболевания мозга. Согласно медицинским статьям, сейчас в практике существует Синдром Котара, при котором к летаргическому сну могут привести серьезные психоэмоциональные стрессы.
Некоторые пациенты впадают в длительные коматозные состояния после инсульта. Временные рамки могут варьироваться, но случаи многолетнего восстановления крайне редки.
История Надежды Лебединой остается загадкойНесмотря на все исследования и теории, история Надежды Лебединой остается неразгаданной. Она напоминает, насколько мало мы знаем о тайнах человеческого мозга.
По данным исследований, около 1-2% людей, перенесших серьезные травмы или инсульты, впадают в состояния, близкие к коме. Но лишь небольшое количество из них восстанавливается – известно менее 50 таких случаев за всю мировую историю.
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Лия Мурадьян