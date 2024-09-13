«Выключение функций конечностей»: Врач рассказала о симптомах мигрени и чем они грозят

В 26 парках Московской области в предстоящие выходные, 14 и 15 сентября, будут работать выездные бригады врачей. Стать участниками акции «Проверь своё здоровье в парках» можно будет в 24 городских округах – в Дмитрове, Зарайске, Лобне, Химках, Шатуре и других. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.