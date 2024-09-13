«Выключение функций конечностей»: Врач рассказала о симптомах мигрени и чем они грозят

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По статистике медицинских организаций, мигрень — третье по распространенности заболевание в мире. Ее ставят в один ряд с сосудистыми заболеваниями головного мозга, рассеянным склерозом и эпилепсией.
Кандидат медицинских наук, врач-невролог, психоневролог Ольга Голубинская в беседе с «Радио 1» рассказала о симптомах мигрени и о том, чем она определяется.
По словам невролога, прежде всего, когда приходит пациент, врач должен определить у него вид боли, чтобы исключить какие-либо опухоли, кисты или травмы.
Она добавила, что мигрень еще и психосоматическое состояние, поэтому чаще встречается у невротиков и людей искусства, склонных к впечатлительности.
По ее замечаниям, при эпилепсии прослеживается такая же картина, которая впоследствии может привести к поражению мозга.
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«У мигрени есть четкие признаки, ее ни с чем спутать нельзя: головная боль, неукротимая рвота, повышенная чувствительность к звуку и свету. Человек с этим заболеванием, как правило, свой график и ритм под него подстраивает. Мигрень диктует образ жизни, а определяется генетикой», — сказала специалист.
По словам невролога, прежде всего, когда приходит пациент, врач должен определить у него вид боли, чтобы исключить какие-либо опухоли, кисты или травмы.
«Чаще всего голова болит с правой стороны, но раз в полгода боль меняет сторону. Мы должны исключить опухоли и другие органические поражения мозга, а для этого необходимо сделать МРТ, пропульсировать мышцы пациента», — объяснила эксперт.
Она добавила, что мигрень еще и психосоматическое состояние, поэтому чаще встречается у невротиков и людей искусства, склонных к впечатлительности.
«Международные организации начали лечить мигрень препаратами, предназначенными для эпилепсии, и антидепрессантами. Дело в том, что включается гиперактивность нейронов, и даже пишут, что наблюдается вспышка как вулкан, потом вытормаживание функций. Есть простая мигрень, есть с последующим выключением функций конечностей», — отметила врач.
По ее замечаниям, при эпилепсии прослеживается такая же картина, которая впоследствии может привести к поражению мозга.
«Сначала замерцало и выпало зрение, потом раздражают запахи, потом сам приступ начинает интенсивно, как вулкан, нагнетаться, следом наступает тошнота и рвота. В худших случаях могут быть инсульты, а в старости может привести к деменции», — сообщила Ольга Голубинская.
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Анастасия Бондарева