«Кома и смерть»: Врач рассказал про сахарный диабет, который может протекать бессимптомно

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Диабет распространяется со скоростью эпидемии, несмотря на то что это неинфекционное заболевание, уверяют врачи. Он может развиться в любом возрасте, однако все чаще наблюдаются случаи, когда его диагностируют у подростков и даже детей.
Старший научный сотрудник отделения эндокринологии МОНИКИ им Владимирского Илья Барсуков в беседе с «Радио 1» сообщил, что диабет бывает двух типов.
Он добавил, что предпосылками диабета являются избыточная масса тела и наследственность, поэтому тем людям, которые знают, что их ближайшие родственники имеют сахарный диабет, нельзя набирать лишние килограммы.
По его словам, есть тип диабета, который вызывается непосредственным повреждением поджелудочной железы — после операций, панкреатитов или в следствие хронического употребления алкоголя или табака.
Илья Барсуков настоятельно порекомендовал обращаться к терапевту и делать углубленный анализ в случае малейших подозрений.
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«Сахарный диабет первого типа, от которого практически нельзя уберечься, это аутоиммунное заболевание, которое возникает оно из-за атаки клеток иммунитета на те клетки поджелудочной железы, которые делают инсулин. Он может возникнуть в любом возрасте, но чаще в детском и молодом. А 90% — это сахарный диабет второго типа, который возникает во второй половине жизни — в среднем и пожилом возрасте», — объяснил эксперт.
Он добавил, что предпосылками диабета являются избыточная масса тела и наследственность, поэтому тем людям, которые знают, что их ближайшие родственники имеют сахарный диабет, нельзя набирать лишние килограммы.
«Нужно измерить окружность талии: если у женщин больше 80 см, а у мужчин больше 94 см, то пора заняться диетой и спортом, а лучше обратиться за помощью к специалисту», — отметил специалист.
По его словам, есть тип диабета, который вызывается непосредственным повреждением поджелудочной железы — после операций, панкреатитов или в следствие хронического употребления алкоголя или табака.
«Самое главное — не пустить все на самотек, не отмахнуться. Диабет, к сожалению, может протекать бессимптомно годами, и за это время начинают формироваться осложнения, с которыми тоже потом приходится бороться. Есть острые осложнения сахарного диабета каталитическая кома, которая приводит к смерти в течение нескольких часов и дней. Могут возникать хронические осложнения, которые приводят к слепота, нарушению работы почек, сердечно-сосудистым заболеваниям», — заявил врач.
Илья Барсуков настоятельно порекомендовал обращаться к терапевту и делать углубленный анализ в случае малейших подозрений.
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Анастасия Бондарева