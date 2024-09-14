Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ В Великобритании женщина родила одного ребенка дважды

В Великобритании женщина родила одного ребенка дважды

14 сентября 2024, 01:17
Фото: istockphoto/MW47

Фото: istockphoto/MW47

Женщина в Великобритании родила одного ребенка дважды. Об инциденте сообщило издание Daily Mail.
Утверждается, что на ранних сроках беременности мать узнала, что ее ребенок родится с расщепленным позвоночником. Чтобы остановить прогрессирование болезни, женщина согласилась «родить» ребенка на шестом месяце беременности – врачи достали ребенка, исправили дефект и вернули его обратно.

По-настоящему ребенок родился на 38-й неделе. После рождения он восемь дней находился в отделении интенсивной терапии и перенес несколько операций. По словам врачей, ребенок, скорее всего, не сможет ходить.



Ранее акушер-гинеколог из США случайно отрезал часть пениса ребенка. Доктор Берто Лопес должен был провести обычную операцию по обрезанию новорожденного пациента, но во время операции по неосторожности отрезал треть пениса.

Читайте также:

«Твердила, что ребенок с ДЦП»: молодая мать ошиблась в диагнозе сына и лишила его жизни, подробности

«Она ее бросила»: кто воспитывает дочь Юлии Савичевой и что случилось с первым ребенком певицы

Сразу с понятыми: москвичку задержали в роддоме после рождения тройни
#великобритания
#беременность
#ребёнок
#врачи
Начало Бабьего лета — Семенов день 14 сентября: приметы, традиции, что можно и нельзя делать
Православные 14 сентября отмечают день памяти преподобного Симеона Столпника
14 сентября 2024, 00:00

Фото: iStock/Dawid Kalisinski Photography

В субботу, 14 сентября 2024 года, верующие вспоминают преподобного Симеона Столпника, Антиохийского. В народе эту дату называли Семенов день, с нее отсчитывали начало Бабьего лета. Из глубины веков в наше время тянутся множество примет, обычаев и верований, которым предки неукоснительно следовали, а также строгие запреты, обозначающие, что можно и нельзя делать 14 сентября.
Об особенностях празднования Семенова дня, народных приметах о погоде, именинах и традициях — в материале «Радио 1».

Симеон Столпник, Антиохийский: история


Святой Симеон — основатель столпничества. Он родился в Сирийской Антиохии в середине IV века в бедной семье. В молодости был пастухом — пас овец своего отца.

Однажды в храме, услышав заповеди Блаженств, Симеон ощутил желание вести праведную жизнь и вскоре решил стать монахом, оставил дом и поступил в обитель, где предался молитве, посту и послушанию.

Фото: iStock/Andrey Sayfutdinov

Спустя годы Симеон удалился в сирийскую пустыню для еще больших подвигов, где основал столпничество — новый вид подвижничества. Стоя на высоком столпе, Симеон молился и терпел лишения — дожди, жару и холод, оставаясь на ногах день и ночь. Он соблюдал строгий пост, питался лишь размоченной пшеницей и водой, которые ему приносили люди.

Его подвиг стал известен в разных странах, и к нему стекались паломники из Аравии, Персии, Армении, Италии и других земель. Вдохновляясь его наставлениями, многие язычники принимали христианство. Симеон получил дар исцеления и предсказаний.

Симеон прожил более ста лет и скончался в 459 году во время молитвы. Церковь называет его «земным Ангелом» и «светильником вселенной».

Семенов день: традиции


В народе день памяти Симеона Столпника со временем стали называть просто Семеновым днем, дата постепенно обрастала множеством поверий и примет.

Было принято считать, что именно сегодня начиналось Бабье лето. Осень постепенно вступает в свои права: днем еще светит теплое солнце, но вечера и ночи становятся прохладными, а темнеет все раньше. Впереди осеннее равноденствие.

Фото: iStock/davit85

Для крестьян Семенов день имел особое значение. Праздновали «Осенины» — первую встречу осени. С этого дня начинались осенние игры и хороводы. Парни приходили смотреть на девушек, а матери угощали пирогами и медом, приглашая соседок, чтобы обратить внимание женихов. С этого дня начинались свадебные недели.

К этой дате завершали сбор яровых и посев ржи, так как после Семенова дня сеять было запрещено. Люди все чаще собирались на «засидки» — совместная ручная работа по вечерам в избах при свете огня. Женщины, к примеру, собирали и обрабатывали пеньку, мыли лен и раскладывали его для просушки. Вечерами пряли, обращая внимание на нити — ровные предвещали удачного мужа, неровные — плохого.

Что можно делать 14 сентября


Так как Семенов день — начало бабьего лета, на Руси по вечерам устраивали застолья, приглашая родных и близких.

Фото: iStock/bhofack2

Также считалось, что с Семенова дня и до 8 октября можно свататься и играть свадьбу. Предки верили, что это самый благоприятный период, так как те, кто женится в это время, будут жить долго и счастливо.

Еще в Семенов день проводили обряды. Вечером в доме тушили весь огонь, кроме лампады, а утром с помощью знахаря добывали новый огонь трением дерева.

В Семенов день было принято устраивать «похороны мух» — закапывать тараканов и блох, чтобы они не появлялись в доме. Из овощей делали «гробики», клали туда насекомых и закапывали вдали от дома, чтобы они не вернулись. По поверьям, убить муху до Семен-дня — значит, появятся еще семь, а после — погибнет семь.

Было поверье, что в Семин день черт считает воробьев, решая, сколько оставить себе. В это время воробьи исчезали с улиц и из леса, собираясь вокруг него.

Что нельзя делать 14 сентября

Фото: iStock/Dzurag

Говорили на Семенов день и о строгих запретах, которые нужно было соблюдать, чтобы не накликать беду:
  • запрещали выбрасывать остатки еды, их отдавали животным или нуждающимся — иначе навлечешь голод на семью;
  • в Семенов день нельзя убираться и выносить мусор — унесешь счастье из дома;
  • следовало избегать ссор и конфликтов, потому что в этот день они могут отразиться на здоровье.

Народные приметы о погоде 14 сентября


Фото: iStock/Jui-Chi Chan

На Руси верили, что погода на Семенов день может многое рассказать о будущих днях:
  • если на 14 сентября тепло и солнечно — такой же будет и зима;
  • пауки наплели много паутины — жди холодную, но безоблачную осень;
  • ветер дует с юга — на неделю придет теплая погода;
  • ветер гнет верхушки деревьев — зима придет рано;
  • густой туман опустился вечером — впереди теплые дни.

Именины 14 сентября

Фото: iStock/IvanMikhaylov

Имена для мальчиков или девочек, родившихся 14 сентября, можно выбрать с помощью именин. Их на Семенов день отмечают:
  • Денис;
  • Каллиста;
  • Семен;
  • Татьяна;
  • Марфа;
  • Наталья.

Читайте также:

Куприянов день 13 сентября: как не навлечь беду и не распрощаться с деньгами

Эксперт объяснил, зачем собакам нужна трюковая дрессировка

Названы профессии с максимальным ростом зарплат в России
#солнце
#церковь
#работа
#погода
#дом
#холод
#лето
#здоровье
#ночь
#осень
#зима
#жизнь
#туман
#счастье
#ветер
#женщины
#пост
#подвиг
#бабье лето
#тепло
#дома
#дожди
#люди
#игры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье за пять лет благоустроили более 200 общественных территорий
13 сентября 2024, 22:42

Фото: пресс-служба Минблаго МО

Московская область шестой год подряд входит в тройку лидеров по качеству городской среды. За пять лет в Подмосковье благоустроили свыше 200 общественных территорий. Такие данные привели в пресс-службе Мособлдумы накануне Дня благоустройства, который отмечается в регионе 15 сентября.
«Эта новая праздничная дата совсем недавно была установлена законом Мособлдумы. За последние годы в Подмосковье созданы красивые и комфортные пространства, появились новые парки, ухоженные скверы. За пять лет благоустроено 219 общественных территорий. Наши жители позитивно воспринимают все изменения. Наш регион уже шестой год подряд входит в тройку лидеров по качеству городской среды», – сказал председатель регионального парламента Игорь Брынцалов.
Он добавил, что в Московской области в сфере благоустройства заняты более 500 организаций и более 30 тыс. человек.

Читайте также:

В Павловском Посаде благоустроили «Зелёный узел» с тематическими зонами

Парк «Гучково» в Дедовске принял посетителей после масштабного благоустройства

В Ступине открыли обновлённый Бульвар Победы
#благоустройство
#городская среда
#праздник
#мособлдума
#игорь брынцалов
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Павловском Посаде благоустроили «Зелёный узел» с тематическими зонами
13 сентября 2024, 22:30

Фото: пресс-служба Минблаго МО

В Павловском Посаде завершили благоустройство рекреационной зоны «Зелёный узел» на берегу Клязьмы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.
Территория расположена на востоке города, между Старопавловским районом и микрорайоном Меленки, на берегах реки Клязьмы и озера Карповское. Площадь участка – 13,4 гектара. Как отметили в ведомстве, это место станет транзитом и местом отдыха для жителей и гостей региона.

Работы начались в феврале этого года после широких общественных обсуждений. Предложения жителей были учтены. Одно из главных изменений по их просьбе – замена одной из волейбольных площадок на покрытие из резинового материала для всесезонного использования.

В рамках проекта выполнено устройство инженерных коммуникаций, дорожно-тропиночной сети, наружное освещение. Установлены детские игровые и спортивные площадки.

Цель проекта – сохранение природной и ландшафтной среды, создание общественных пространств для различных категорий горожан. В парке предусмотрены такие уникальные элементы, как событийная зона «Цветущая поляна», детская площадка «Лесные салочки», смотровая башня «Диво Дивное», «Зелёная фабрика» и Зона романтики «Тайна Сердца».

Читайте также:

Парк «Гучково» в Дедовске принял посетителей после масштабного благоустройства

В Ступине открыли обновлённый Бульвар Победы

В Московской области благоустроят зону отдыха на берегу реки Коломенки
#благоустройство
#министерство благоустройства мо
#павловский посад
#отдых
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Яндекс Go» впервые оштрафовал самокатчика на 100 тысяч рублей
«Яндекс Go» впервые выписал штраф на 100 тысяч рублей за передачу самоката детям
13 сентября 2024, 21:42

Фото: iStock/Roman Chekhovskoy

Кикшеринговый сервис «Яндекс Go» впервые оштрафовал пользователя за передачу арендованного электросамоката несовершеннолетним. Об этом пресс-служба сервиса сообщила в беседе с РИА Новости.
Отмечается, что очевидец сфотографировал трёх подростков, катающихся на самокате. Он отправил этот снимок в службу поддержки сервиса, где по номеру на самокате и времени фото удалось найти пользователя, арендовавшего его, и выписать ему первый крупный штраф в размере 100 тысяч рублей.

В компании напомнили, что повышенный штраф за использование самоката несовершеннолетними в размере 100 тысяч рублей был введён «Яндекс Go» с 1 сентября этого года. По правилам, ездить на электронных средствах индивидуальной мобильности можно только по достижении 18-летия.

Ранее в августе дептранс Москвы направил операторам кикшеринговых сервисов письмо с предложением увеличить до 100 тысяч рублей штрафы за езду вдвоём и передачу управления самокатом детям.

Читайте также:

Минтранс РФ предложил регистрировать все электросамокаты

В Подмосковье с начала сезона совершили 12 млн поездок на арендованных самокатах

Депутат Колунов предложил создать в России самокатно-патрульную службу
#яндекс
#электросамокат
#штраф
#дети
#дептранс москвы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В России в пятый раз отметят День беременных
13 сентября 2024, 21:32

Фото: сайт организаторов Дня беременных

В Подмосковье, как и по всей России, 7 октября в пятый раз пройдёт День беременных. Мероприятие приурочено к Году семьи, сообщили в пресс-службе организаторов.
«День беременных проводится дважды в году – 7 апреля и 7 октября, чтобы каждая женщина в период беременности могла поучаствовать в нём и получить поздравления. Новая традиция чествования будущих мам – это часть комплекса мер проекта ВСЕБЕРЕМЕННЫМ.РФ. Девиз проекта – «Беременность должна пройти так, чтобы её захотелось повторить», – говорится в сообщении.
Дня беременных впервые отпраздновали в 16 регионах России осенью 2022 года. Весной прошлого года День беременных провели в 81 субъекте Федерации. Будущих мам поздравляли в перинатальных центрах, роддомах, женских консультациях, ЗАГСах, домах культуры, клубах, центрах соцзащиты и других учреждениях.

В регионах проходят концерты для мам, мастер-классы, благотворительные мероприятия от предприятий сферы обслуживания, вручение цветов и подарков.

Цель проведения Дней беременных – формирование культуры бережного отношения и заботы всего общества о беременных, утверждение новой парадигмы заботы о каждой из них; содействие повышению рождаемости за счёт повышения статуса беременной женщины в обществе; продвижение мер поддержки будущих матерей.

Организатором Дня беременных стал проект ВСЕБЕРЕМЕННЫМ.РФ Общероссийского общественного движения «За жизнь» и Демографической платформы.РФ.

Читайте также:

Почти 47 тысяч новорождённых прошли неонатальный скрининг в этом году

Конгресс «Педиатрия как искусство» собрал в Подмосковье 8 тыс. специалистов

Колл-центр «Стань мамой в Подмосковье» с начала года принял 170 тыс. звонков
#беременность
#дети
#роды
#праздник
#мама
#россия
#семья
#год семьи
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Минтранс РФ предложил регистрировать все электросамокаты
13 сентября 2024, 21:21

Фото: iStock/Angelina Zinovieva

Минтранс России предложил ставить на учёт средства индивидуальной мобильности (СИМ). Разработанный ведомством законопроект представлен на портале проектов нормативных правовых актов.
Отмечается, что закон размещён на публичное обсуждение. В случае принятия этого предложения будет введена реестровая модель учёта СИМ с выдачей учётных знаков для их идентификации с целью автоматического выявления административных правонарушений.

Также предполагается, что к дорожному движению будут допускать только тем СИМ, которые числятся в реестре.

Кроме того, Минтранс предложил также ставить на учёт электровелосипеды и мопеды. Данные транспортные средства похожи на СИМ своими скоростными и габаритными характеристиками, поэтому в законопроекта они все значатся как «средства микромобильности».

Полномочиями по введению СИМ в реестр будет заниматься подведомственная организация Минтранса – ФБУ «Росавтотранс».

Читайте также:

В Подмосковье с начала сезона совершили 12 млн поездок на арендованных самокатах

Депутат Колунов предложил создать в России самокатно-патрульную службу

Автоюрист Радько призвал привыкать к электросамокатам, а не запрещать их
#минтранс
#электросамокат
#регистрация
#учёт
#законопроект
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Житель Самары сыграл в лотерею с закрытыми глазами и выиграл рекордную сумму
Юрист из Самарской области выиграл в лотерею рекордные для региона 56 млн рублей
13 сентября 2024, 21:10

Фото: iStock/LeventKonuk

Житель Самарской области сыграл в лотерею с закрытыми глазами и выиграл рекордную для региона сумму. Об этом случае рассказывает РИА Новости.
Отмечается, что юрист Сергей теперь может называть себя одним из самых везучих жителей региона, поскольку ему удалось выиграть в лотерею рекордную для региона сумму в размере свыше 56 миллионов рублей.

Семья мужчины начала покупать лотерейные билеты с момента выхода кинокартины режиссёра Леонида Гайдая «Спортлото-82». Билет, принёсший ему богатство, Сергей купил лёжа в кровати перед сном. В тот день он сильно устал, поэтому выбрал числовую комбинацию практически с закрытыми глазами, а потом узнал, что выиграл деньги.

Эти средства Сергей отложил на будущее дочери, недавно поступившей в университет, а также на подарок жене. Также семья рассматривает возможность покупки семейного автомобиля и поездку на Дальний Восток.

Читайте также:

Житель Волгограда выиграл миллион рублей в лотерею

Пошла за хлебом и выиграла 58 миллионов: россиянка рассказала, как потратила выигрыш в лотерею

Женщина чуть не лишилась выигрыша в лотерею из-за формальности
#россияне
#лотерея
#самарская область
#юрист
#деньги
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Участники акции «День в лесу» высадили в Химках более 6 тыс. саженцев
13 сентября 2024, 20:11

Фото: пресс-служба администрация г. о. Химки

Химчане высадили более 6 тыс. саженцев сосны и ели в ходе экологической акции «День в лесу. Сохраним лес вместе». Она прошла в деревне Брёхово, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Лес – визитная карточка Химок, поэтому для нас важно сохранить экологию нашего округа. Каждый год муниципалитет участвует в таких акциях. Хочу поблагодарить всех неравнодушных и активных жителей, которые помогают сделать округ лучше и комфортнее», – сказал замглавы городского округа Химки Денис Юрков.
Участниками акции стали жители округа, представители администрации, активисты, волонтёры и местные депутаты. Озеленить округ пришли сотни химчан вместе с сотрудниками комитета лесного хозяйства. Для высадки деревьев была организована выдача инвентаря – перчаток, вёдер и лопат, а также посадочного материала.
«Участвуя в этой экологической акции, я почувствовала, что делаю нечто важное для нашего города. Каждое посаженное дерево – это надежда на лучшее будущее наших детей и всего живого вокруг. Химки – наш дом, и я горжусь, что могу внести свой вклад в его озеленение», – поделилась жительница деревни Брёхово Марина Селезнёва.
В Подмосковье акция «День в лесу. Сохраним лес вместе» продлится до 29 сентября. Её проведут на 20 лесных участках и более чем на 370 муниципальных площадках. Суммарная площадь лесных массивов, на которых высадят более 37 тыс. сеянцев сосны и ели, превышает 54 га.

Читайте также:

В Химках с начала года заработали 2,5 тыс. новых субъектов малого и среднего бизнеса

В Химках проведут акцию по посадке леса

В Кадетском корпусе в Химках открыли первый кабинет криминалистики
#химки
#лес
#экология
#экологическая акция
#деревья
#подмосковье
#жители
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Открытый космос и огромные деньги: как миллиардер Джаред Айзекман стал первым космическим туристом
13 сентября 2024, 19:55

Фото: iStock/3DSculptor

Миллиардер Джаред Айзекман и инженер SpaceX Сара Джиллис стали первыми в истории непрофессиональными астронавтами, совершившими выход в открытый космос. Облачившись в скафандры, разработанные SpaceX, они провели вне корабля около 10 минут. Подробнее о путешествии первых туристов в космос расскажет редакция «Радио 1».

Джаред Айзекман: кто он?




Джаред Айзекман — американский предприниматель и миллиардер, основатель компании Shift4 Payments. Он стал известен не только из-за своего бизнеса, но и благодаря страсти к космосу. В 2021 году он стал первым частным туристом, который совершил выход в открытый космос во время миссии Inspiration4. Этот момент стал знаковым для всей индустрии космического туризма.

Биография и личная жизнь бизнесмена-миллиардера


Джаред Айзекман родился 11 сентября 1982 года в городе Эглсвилл, штат Пенсильвания. С юных лет он проявлял интерес к технологиям и предпринимательству. В 1999 году он основал свою первую компанию, а в 2017 году запустил Shift4 Payments, которая быстро завоевала популярность на рынке платежных систем. В личной жизни Джаред активно поддерживает благотворительные инициативы и занимается развитием образовательных программ для молодежи.

Состояние Джареда Айзекмана на 2024 год


На 2024 год состояние Джареда Айзекмана оценивается в несколько миллиардов долларов. Его компания Shift4 Payments продолжает расти и расширять свои услуги, что способствует увеличению его капитала. Айзекман также активно инвестирует в новые технологии и стартапы, что делает его одним из самых влиятельных бизнесменов своего поколения.

Мировые рекорды Айзекмана


Фото: istockphoto/Elen11

Джаред Айзекман не только первый турист в космосе, но и обладатель нескольких мировых рекордов. Он стал первым непрофессиональным астронавтом, который совершил выход в открытый космос, а также первым человеком, который провел более трех суток на борту космического корабля Crew Dragon.

Почему космос?


Позывной «Грач», под которым Джаред отправился в свое космическое путешествие, стал символом его стремления к исследованию неизведанных пространств. Два полета на Crew Dragon стали не только личным достижением, но и важным шагом для всего человечества в области космических исследований.

Миссия Polaris Dawn была профинансирована Айзекманом, который не раскрыл точную сумму, однако, по оценкам экспертов, она превышает 100 миллионов долларов, сообщало Reuters. В 2021 году Айзекман заключил с SpaceX контракт на три космических полета, и Polaris Dawn стал первым из них.


Кто такая Сара Джиллис?



Сара Джиллис (или Гиллис) — астронавт и член команды Inspiration4. Она сыграла важную роль в подготовке миссии и поддержании безопасности экипажа во время полета. Ее опыт и знания сделали вклад в успешное выполнение этой исторической задачи.


Читайте также:

Роскосмос: космонавт Матвеев завершил карьеру в отряде, но будет работать в ЦПК

Космонавт Артемьев заявил об отсутствии сомнений в посещении американцами Луны

Блогер Цуканов заявил о необходимости российской орбитальной станции
#космос
#путешествие
#предприниматель
#бизнесмен
#космонавт
#технологии
#компании
#станции
#турист
#сша
Следите за нашими новостями
в удобном формате