В Великобритании женщина родила одного ребенка дважды

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Женщина в Великобритании родила одного ребенка дважды. Об инциденте сообщило издание Daily Mail.
Утверждается, что на ранних сроках беременности мать узнала, что ее ребенок родится с расщепленным позвоночником. Чтобы остановить прогрессирование болезни, женщина согласилась «родить» ребенка на шестом месяце беременности – врачи достали ребенка, исправили дефект и вернули его обратно.
По-настоящему ребенок родился на 38-й неделе. После рождения он восемь дней находился в отделении интенсивной терапии и перенес несколько операций. По словам врачей, ребенок, скорее всего, не сможет ходить.
Ранее акушер-гинеколог из США случайно отрезал часть пениса ребенка. Доктор Берто Лопес должен был провести обычную операцию по обрезанию новорожденного пациента, но во время операции по неосторожности отрезал треть пениса.
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По-настоящему ребенок родился на 38-й неделе. После рождения он восемь дней находился в отделении интенсивной терапии и перенес несколько операций. По словам врачей, ребенок, скорее всего, не сможет ходить.
Ранее акушер-гинеколог из США случайно отрезал часть пениса ребенка. Доктор Берто Лопес должен был провести обычную операцию по обрезанию новорожденного пациента, но во время операции по неосторожности отрезал треть пениса.
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Александр Климов