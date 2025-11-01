В Стамбуле исторический особняк вернули потомкам дипломата царской России
Суд в Стамбуле постановил передать право собственности на исторический особняк на Босфоре потомкам Николая Свечина, сотрудника российской дипломатической миссии XIX века. Об этом сообщает газета Sabah.
Стоимость участка оценивается в 1,5 миллиарда лир (около 35 миллионов долларов или 2,89 миллиарда рублей). Особняк и прилегающая территория площадью около 10 тысяч квадратных метров должны перейти наследникам дипломата. Разбирательство длилось 17 лет.
В 1868 году виллу приобрел Николай Свечин. После его смерти в 1903 году здание передали в аренду российской стороне и использовали как жилые апартаменты и гостевой дом для сотрудников посольства. Проблемы с правами на особняк возникли после революции 1917 года, а окончательный правовой статус турецкие власти подтверждили в 1950 году. Согласно межевому листу 2022 года, особняк должны унаследовать трое потомков Свечина.
