В Стамбуле исторический особняк вернули потомкам дипломата царской России

01 ноября 2025, 18:33

Фото: iStock/Manuel Tsanoudakis

Суд в Стамбуле постановил передать право собственности на исторический особняк на Босфоре потомкам Николая Свечина, сотрудника российской дипломатической миссии XIX века. Об этом сообщает газета Sabah.