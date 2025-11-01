Достижения.рф

В Новосибирске устраняют последствия урагана

Фото: iStock/Elen11

Коммунальные службы Новосибирска в усиленном режиме ликвидируют последствия сильного ветра и дождя.



Om1 Новосибирск со ссылкой на пресс-службу городской администрации пишет, что из-за непогоды пострадали несколько человек.

«Из-за падения дерева у Монумента Славы два человека получили травмы. Ещё один человек получил травмы на ул. Добролюбова из-за оторванного металлического листа», — говорится в материале.

Сейчас идут работы по ликвидации последствий стихии. Сотрудники коммунальных служб убирают наклонившиеся деревья, оторванные элементы рекламных конструкций и ограждений.

Тем временем в городе ожидается ухудшение погодных условий: ночью 2 ноября ожидаются дожди, мокрый снег, гололёд и усиление ветра до 25 м/с и более. Горожан призвали быть осторожными.
Элина Позднякова

