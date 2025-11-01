В Новосибирске устраняют последствия урагана
Коммунальные службы Новосибирска в усиленном режиме ликвидируют последствия сильного ветра и дождя.
Om1 Новосибирск со ссылкой на пресс-службу городской администрации пишет, что из-за непогоды пострадали несколько человек.
«Из-за падения дерева у Монумента Славы два человека получили травмы. Ещё один человек получил травмы на ул. Добролюбова из-за оторванного металлического листа», — говорится в материале.
Сейчас идут работы по ликвидации последствий стихии. Сотрудники коммунальных служб убирают наклонившиеся деревья, оторванные элементы рекламных конструкций и ограждений.
Тем временем в городе ожидается ухудшение погодных условий: ночью 2 ноября ожидаются дожди, мокрый снег, гололёд и усиление ветра до 25 м/с и более. Горожан призвали быть осторожными.