В Старой Купавне возводят два дома для переселенцев из ветхого жилья

Фото: Ксения Пашуто
Два многоквартирных дома, квартиры в которых получат переселенцы из ветхого жилья, строят на пересечении улиц Шевченко, Чкалова и Чапаева в городе Старая Купавна Богородского округа, передаёт корреспондент Ксения Пашуто.
«В новые дома переедут 128 семей — это 358 человек. Расселено будет 19 аварийных домов, расположенных в Старой Купавне на улицах Кирова, Матросова, Октябрьская, Чехова, Чапаева и на проезде Текстильщиков», — отмечается в сообщении.Постройку новых домов планируется завершить в середине лета текущего года. Строительство ведётся по госпрограмме «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2019-2025 годы», средства на работы выделили из бюджетов региона и Богородского округа.
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Лев Каштанов