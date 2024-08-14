Иванов анонсировал открытие детсада в Новоивановском 1 сентября будущего года

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г. о.
Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов заложил капсулу времени в основание нового детсада в ЖК «Инновация». Вместе с ним в церемонии участвовали жители Новоивановского, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Дошкольное образовательное учреждение сможет принять 185 воспитанников, его будет строить ГК «Гранель» за счёт собственных средств в рамках комплексного развития территории. Как сообщил глава муниципалитета, объект планируется сдать 1 сентября 2025 года.
Трёхэтажное здание площадью более 3,5 тыс. кв. м. будет рассчитано на 8 групп детей в возрасте от 2 до 7 лет. Проект предусматривает пищеблок, музыкальный и физкультурный залы, кабинеты для занятий кружков, медицинский блок, административно-хозяйственные помещения. Территорию озеленят, обустроят детские и спортивные площадки.
Ранее ГК «Гранель» построил на территории ЖК «Инновация» детский сад на 300 воспитанников. Его открыли в октябре 2023-го. Помимо этого, инвестор сейчас строит новый учебный корпус на 950 мест на территории «Немчиновского лицея».
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«Сегодня мы дали старт строительству нового детского сада в жилом комплексе «Инновация». Он возводится застройщиком «Гранель» и должен быть готов к началу следующего учебного года. После того, как объект сдадут в эксплуатацию, он будет передан в муниципальную собственность и пополнит нашу сеть образовательных учреждений», – пояснил Иванов.
Трёхэтажное здание площадью более 3,5 тыс. кв. м. будет рассчитано на 8 групп детей в возрасте от 2 до 7 лет. Проект предусматривает пищеблок, музыкальный и физкультурный залы, кабинеты для занятий кружков, медицинский блок, административно-хозяйственные помещения. Территорию озеленят, обустроят детские и спортивные площадки.
Ранее ГК «Гранель» построил на территории ЖК «Инновация» детский сад на 300 воспитанников. Его открыли в октябре 2023-го. Помимо этого, инвестор сейчас строит новый учебный корпус на 950 мест на территории «Немчиновского лицея».
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Лора Луганская