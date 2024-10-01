В статью о конфискации имущества внесли дополнения о незаконной миграции

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Законопроект о внесении изменений в статью о конфискации имущества и добавлении в нее статьи об организации незаконной миграции приняли в первом чтении. Об этом сообщил Спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.
«Вводится конфискация денег, имущества и ценностей, полученных в результате организации незаконной миграции», — говорится в сообщении.По данным МВД в прошлом году рост таких преступлений составил 79,6%.
Парламентарий добавил, что в основе организации незаконной миграции лежат корыстные побуждения.
«…Поэтому полученные от этого деньги, имущество и ценности будут конфискованы», — подчеркнул Володин.
За принятие инициативы выступили 97% опрошенных.
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