Собаки съели младенца сразу после появления его на свет

В Индии собаки растерзали новорожденного ребенка
Фото: iStock/Milan Krasula

В Индии бездомные собаки растерзали младенца, который недавно родился. Об этом информирует NDTV.



Трагический инцидент произошел в индийском штате Одиша. Жители деревни Баликатиран заметили, что собаки несут в зубах странные предметы. Когда они подошли ближе, то поняли, что животные держат части тела ребенка.

По предварительной информации, родители оставили новорожденного на улице. В этот момент к нему подбежали бездомные собаки и покусали. Намеренность действий родителей пока не установлена. Все обстоятельства произошедшего будет выяснять полиция.

Екатерина Коршунова

