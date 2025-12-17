Собаки съели младенца сразу после появления его на свет
В Индии собаки растерзали новорожденного ребенка
В Индии бездомные собаки растерзали младенца, который недавно родился. Об этом информирует NDTV.
Трагический инцидент произошел в индийском штате Одиша. Жители деревни Баликатиран заметили, что собаки несут в зубах странные предметы. Когда они подошли ближе, то поняли, что животные держат части тела ребенка.
По предварительной информации, родители оставили новорожденного на улице. В этот момент к нему подбежали бездомные собаки и покусали. Намеренность действий родителей пока не установлена. Все обстоятельства произошедшего будет выяснять полиция.
