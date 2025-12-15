В Волгоградской области четыре пастуха пытались спасти стадо и замёрзли насмерть
В Волгоградской области четверо пастухов погибли от переохлаждения, пытаясь спасти скот во время непогоды. Об этом сообщили в Следственном комитете телеканалу РЕН ТВ.
Трагедия произошла 13 декабря, когда в регионе разразилась сильная буря. Скорость ветра достигала 29 м/с, шёл снег. Пастухи, работавшие на разных участках, отправились в степь, чтобы вернуть животных, однако при таких климатических условиях это оказалась дорога в один конец.
В настоящее время Следственный комитет проводит процессуальную проверку по факту случившегося.
Ранее группа туристов пропала в Приморском крае. Спасатели организовали поисковую операцию и обнаружили их живыми здоровыми.
