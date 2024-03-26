В столичных больницах остаётся 70 пострадавших после теракта в «Крокусе»

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В больницах Москвы до сих пор остаются 70 человек, пострадавших в результате теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», из них четверо находятся в крайне тяжелом состоянии. Об этом рассказал глава столичного Департамента здравоохранения Алексей Хрипун, слова которого приводит «Интерфакс».
«Все поступившие в московские стационары пациенты живы. Сегодня в больницах остается 70 пациентов, изменилась тяжесть их состояния в результате очень качественной и профессиональной работы московских медиков», — отметил Хрипун.Кроме того, по его словам, практически на треть сократилось количество пациентов, которые поступили в тяжелом состоянии — на данный момент их насчитывается 25.
Вице-премьер сообщила, что в настоящий момент 52 пострадавших от теракта выписаны из больниц, 93 остаются на стационарном лечении, в том числе 5 детей.Она также заявила, что 11 тыс. добровольцев сдали 4 тыс. литров цельной крови за два прошедших выходных дня.
Помощь пострадавшим в результате теракта в «Крокус Сити Холле» оказывали 203 выездные медицинские бригады и санавиация. Сейчас жителям оказывается стационарное лечение и последующее врачебное сопровождение при необходимости.
Напомним, в пятницу 22 марта ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре в подмосковном «Крокус Сити Холле». По предварительным данным,от огнестрельных ранений во время теракта погибли 40 человек, от пожара — 45 человек, всего погибли 139 человек, опознаны 75.
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