В столичных больницах остаётся 70 пострадавших после теракта в «Крокусе»

В больницах Москвы до сих пор остаются 70 человек, пострадавших в результате теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», из них четверо находятся в крайне тяжелом состоянии. Об этом рассказал глава столичного Департамента здравоохранения Алексей Хрипун, слова которого приводит «Интерфакс».