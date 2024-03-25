Голикова: 1,5 тысячи коек было подготовлено для приема пострадавших в теракте

Фото: сайт Кремля
Пострадавшим в теракте в «Крокус Сити Холле» оказывали помощь медицинские бригады и санавиация, для людей было подготовлено 1,5 тысячи коек в медорганизациях Москвы и Подмосковья. Об этом 25 марта в эфире телеканала «Россия 24» заявила зампред правительства Татьяна Голикова.
Вице-премьер сообщила, что в настоящий момент 52 пострадавших от теракта выписаны из больниц, 93 остаются на стационарном лечении, в том числе 5 детей.
Она также заявила, что 11 тыс. добровольцев сдали 4 тыс. литров цельной крови за два прошедших выходных дня.
Девять пострадавших в результате теракта в сейчас находятся в крайне тяжелом состоянии, в том числе один ребенок.
Помощь пострадавшим в результате теракта в «Крокус Сити Холле» оказывали 203 выездные медицинские бригады и санавиация. Сейчас жителям оказывается стационарное лечение и последующее врачебное сопровождение при необходимости.
Напомним, в пятницу 22 марта ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре в подмосковном «Крокус Сити Холле». По предварительным данным,от огнестрельных ранений во время теракта погибли 40 человек, от пожара — 45 человек, всего погибли 139 человек, опознаны 75.
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Она также заявила, что 11 тыс. добровольцев сдали 4 тыс. литров цельной крови за два прошедших выходных дня.
Помощь пострадавшим в результате теракта в «Крокус Сити Холле» оказывали 203 выездные медицинские бригады и санавиация. Сейчас жителям оказывается стационарное лечение и последующее врачебное сопровождение при необходимости.
Напомним, в пятницу 22 марта ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре в подмосковном «Крокус Сити Холле». По предварительным данным,от огнестрельных ранений во время теракта погибли 40 человек, от пожара — 45 человек, всего погибли 139 человек, опознаны 75.
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Мария Федоровцева