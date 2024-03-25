Голикова: 1,5 тысячи коек было подготовлено для приема пострадавших в теракте

Пострадавшим в теракте в «Крокус Сити Холле» оказывали помощь медицинские бригады и санавиация, для людей было подготовлено 1,5 тысячи коек в медорганизациях Москвы и Подмосковья. Об этом 25 марта в эфире телеканала «Россия 24» заявила зампред правительства Татьяна Голикова.