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Голикова: 1,5 тысячи коек было подготовлено для приема пострадавших в теракте

25 марта 2024, 23:45
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Пострадавшим в теракте в «Крокус Сити Холле» оказывали помощь медицинские бригады и санавиация, для людей было подготовлено 1,5 тысячи коек в медорганизациях Москвы и Подмосковья. Об этом 25 марта в эфире телеканала «Россия 24» заявила зампред правительства Татьяна Голикова.
Вице-премьер сообщила, что в настоящий момент 52 пострадавших от теракта выписаны из больниц, 93 остаются на стационарном лечении, в том числе 5 детей.

Она также заявила, что 11 тыс. добровольцев сдали 4 тыс. литров цельной крови за два прошедших выходных дня.


Девять пострадавших в результате теракта в сейчас находятся в крайне тяжелом состоянии, в том числе один ребенок.

Помощь пострадавшим в результате теракта в «Крокус Сити Холле» оказывали 203 выездные медицинские бригады и санавиация. Сейчас жителям оказывается стационарное лечение и последующее врачебное сопровождение при необходимости.

Напомним, в пятницу 22 марта ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре в подмосковном «Крокус Сити Холле». По предварительным данным,от огнестрельных ранений во время теракта погибли 40 человек, от пожара — 45 человек, всего погибли 139 человек, опознаны 75.

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#крокус сити холл
#теракт
#татьяна голикова
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Генпрокуратура: Масштаб теракта оказался несопоставим с законами по безопасности
Краснов: Все службы сработали слаженно, но масштаб теракта был несопоставим
26 марта 2024, 00:19

Фото: iStock/grafoto

Масштаб теракта в «Крокус Сити Холле» оказался несопоставим с возможностями обеспечения безопасности объекта, заявил генпрокурор России Игорь Краснов на совещании у президента РФ Владимира Путина в эфире телеканала «Россия 24».
«Полную оценку еще предстоит дать, но уже сейчас можно сказать, что масштаб теракта оказался в разы крупнее и несопоставим с положениями законодательства о безопасности подобных объектов», — рассказал Краснов.

Глава ведомства отметил, что необходимо актуализировать паспорта безопасности объектов с массовым пребыванием людей.

Во время эфира с докладом выступил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он сказал, что поисковая операция в зоне «Крокуса» продлится до 17:00 вторника 26 марта.

Напомним, в пятницу 22 марта ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре в подмосковном «Крокус Сити Холле». По предварительным данным,от огнестрельных ранений во время теракта погибли 40 человек, от пожара — 45 человек, всего погибли 139 человек, опознаны 75.

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#крокус сити холл
#теракт
#трагедия
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МЧС: Система пожаротушения в «Крокус Сити Холле» сработала штатно
25 марта 2024, 23:58

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Автоматические противопожарные системы в концертном зале сработали штатно в момент возгорания. Об этом заявил глава МЧС РФ Александр Куренков на совещании у президента РФ Владимира Путина в эфире телеканала «Россия 24».
В систему автоматического пожаротушения, по данным Куренкова, входили четыре роботизированных ствола и система программного управления.

Потушить возгорание система не смогла самостоятельно по причине его масштабов. Террористы обильно разливали зажигательную смесь на кресла в зрительном зале и поджигали их.

Владимир Путин озвучил на совещании, что Россия знает, кто совершил теракт в «Крокусе», но ее интересует, кто заказчик. Он отметил, что Следственному комитету РФ предстоит прояснить еще целый ряд вопросов, связанных с участием исламистов в подмосковном теракте, а также усилить меры безопасности в городах страны.

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Голикова: 1,5 тысячи коек было подготовлено для приема пострадавших в теракте
#крокус сити холл
#трагедия
#теракт
#мчс
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Президент РС МОПЧ Новицкий усомнился в смертной казни террористов из «Крокуса»
25 марта 2024, 23:49

Фото: istockphoto.com/Zolnierek

Президент Российской секции Международного общества прав человека Владимир Новицкий выразил сомнение в том, что к террористам, напавшим на людей в прошлую пятницу в «Крокус Сити Холле» возможно будет применить смертную казнь даже при законодательном принятии последней.
«Законы, утверждающие ответственность — а смертная казнь утяжеляющее ответственность наказание, — обратной силы не имеют. Поэтому в данном случае им это наказание, безусловно, не грозит», — пояснил в беседе с Pravda.Ru Новицкий.

При этом, и сам вопрос принятия смертной казни на законодательном уровне в России всё ещё не решён. По словам эксперта, подобные законодательные инициативы не принимаются за считанные дни, и процесс прохождения документа может занимать время.

Ранее сенатор Андрей Клишас заявлял, что после теракта в «Крокус Сити Холле» ни верхняя, ни нижняя палата парламента не могут восстановить смертную казнь из-за позиции Конституционного суда.

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#наказание
#смертная казнь
#законы
#преступники
#теракт
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Стало известно о мошеннике, пытающемся нажиться на трагедии в «Крокусе»
Мошенник прикинулся другом погибшей петербурженки и требовал деньги на её детей
25 марта 2024, 23:27

Фото: istockphoto.com/PUGUN SJ

Руководитель отдела «Город» издания «Петербургский дневник» Марина Бойцова рассказала о человеке, пытающемся под видом «друга семьи» погибшей петербурженки выпросить помощь у издания на содержания оставшихся без матери детей.
Так, после трагедии в редакцию пришло задание выяснить, что с детьми погибшей в «Крокус Сити Холле» жительницы Санкт-Петербурга с помощью единственного контакта – «друга семьи». При дальнейшем выяснении ситуации оказалось, что мужчина никакого отношения к женщине не имеет, проживает в Красноярске и лишь пытается выманить средства обманным путём.

Как передаёт «Петербургский дневник», у самой погибшей осталась лишь одна дочь-студентка.

Ранее специалисты регионального Мингосуправления предупредили жителей Подмосковья о нескольких новых сценариях мошенничества, которые злоумышленники начали использовать после теракта в красногорском «Крокусе».

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#семьи
#мужчина
#мошенник
#трагедия
#санкт-петербург
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Путин: Теракт в «Крокусе» был совершен руками радикальных исламистов
25 марта 2024, 23:16

Фото: сайт Кремля

О том, чьими руками был совершен теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске в эфире телеканала «Россия 24» сообщил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства рассказал, что Россия знает, кто совершил теракт в «Крокусе», но ее интересует, кто заказчик. Он отметил, что Следственному комитету РФ предстоит прояснить еще целый ряд вопросов, связанных с участием исламистов в подмосковном теракте, а также усилить меры безопасности в городах страны.

Кроме того, президент высказал мнение, что несмотря на желание покарать виновников трагедии, следствие должно идти объективно и без ангажированности.

По мнению Путина, российское общество на фоне теракта показало настоящую сплоченность и солидарность. Российский лидер выразил благодарность всем службам, которые в тяжелейших условиях спасали людей, помогали пострадавшим и разбирали завалы концертного зала в поисковой операции впоследствии.

Более 11 тыс. волонтеров оказывают помощь россиянам в местах организации стихийных мемориалов и в Центре помощи пострадавшим.

Во время эфира с докладом выступил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он сказал, что поисковая операция в зоне «Крокуса» продлится до 17:00 26 марта.

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Глава СК Бастрыкин: Теракт в «Крокусе» был тщательно спланирован

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#владимир путин
#крокус сити холл
#теракт
#трагедия
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Глава СК Бастрыкин: Теракт в «Крокусе» был тщательно спланирован
25 марта 2024, 22:24

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Первоначальные результаты расследования указывают на то, что теракт был тщательно спланирован и подготовлен. Об этом доложил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин президенту РФ Владимиру Путину в эфире телеканала «Россия 24».
В настоящее время можно говорить о том, что Следственный комитет РФ установил полную хронологию произошедшего в «Крокус Сити Холле», — сообщил Бастрыкин.
Террористы прибыли в здание концертного зала в 19.58, покинули здание в 20.11. Все действия террористов были продуманы, они выполняли их сообща.

Все обвиняемые в совершении террористического акта в Красногорске на допросе и в суде признали свою вину. По делу о теракте в «Крокус Сити Холле» проведено более 200 досмотров и выемок, изъяты предметы, имеющие значение для расследования. В ходе обысков были обнаружены два автомата АК-74, более 500 патронов, 28 магазинов и бутылки с остатками бензина.

Председатель Следственного комитета РФ доложил президенту, что в настоящее время продолжается изучение содержимого всех противопожарных систем концертного зала.

Бастрыкин поделился данными статистики: от огнестрельных ранений во время теракта погибли 40 человек, от пожара — 45 человек, всего погибли 139 человек, опознаны 75.

Напомним, в пятницу 22 марта ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре в подмосковном «Крокус Сити Холле». По предварительным данным, 139 человек погибли, ещё более 100 пострадали. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».

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#крокус сити холл
#трагедия
#теракт
#следственный комитет
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Хинштейн: Охранники «Крокуса» имели оружие, но не доставали его из хранилища
25 марта 2024, 21:20

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

У охранников, работавших в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске, было оружие, но оно находилось на хранении в специальном помещении, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн. Об этом пишет РИА Новости.
«У ООО «ЧОП «Крокус Профи», охранявшего «Крокус», оружие есть», — сообщил Хинштейн в Telegram-канале.
Однако, охранники несли свою службу без оружия и без каких-то спецсредств для задержания преступников. Группа быстрого реагирования частной охранной организации (ЧОО), охранявшей «Крокус сити холл», базировалась в соседнем с ним здании, однако не выехала на место после теракта.

В арсенале охранявшей комплекс охранной организации находится несколько десятков единиц боевого служебного оружия, в том числе пистолеты «ИЖ-71» и самозарядные ружья «Сайга-20КВ». В день теракта ничего из вышеперечисленного не оказалось под рукой у сотрудников для защиты посетителей концертного зала.

По действующему российскому законодательству частные охранные организации не должны выставлять вооруженные посты на объектах массового пребывания людей, а лишь обязаны иметь в своем арсенале служебное оружие. Депутаты предложили пересмотреть эти законодательно-правовые нормы.

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#трагедия
#охрана
#оружие
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Reuters: Двое из совершивших теракт в «Крокусе» прилетели в Москву 2 марта
25 марта 2024, 20:42

Фото: iStock/Edgar Breshchanov

Двое террористов из четырех задержанных прибыли в Москву 2 марта на одном самолете. Об этом сообщает издательство Reuters.
Мужчины, являющиеся гражданами Таджикистана, приезжали в Турцию ненадолго, чтобы обновить разрешение на пребывание в России. По данным следствия, именно эти двое участников террористической атаки на концертный зал были замечены в нем 8 марта, когда в «Крокус Сити Холле» выступал певец Григорий Лепс, а также с 9 по 11 марта, когда там был концерт исполнителя SHAMAN.

В те дни соучастники будущего преступления наводили справки о том, как охраняется территория кинозала и где располагаются эвакуационные выходы.

Четверо задержанных по делу об организации теракта в «Крокус Сити Холле» заключены под стражу до 22 мая 2024 года. В понедельник, 25 марта в зал суда в Москве были доставлены еще трое мужчин по подозрению в пособничестве террористам. Один из подозреваемых, Аминчон Исломов, заявил о своей невиновности.

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#крокус сити холл
#террористы
#трагедия
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Фигурант дела о теракте в «Крокусе» Аминчон Исломов заявил о своей невиновности
25 марта 2024, 20:14

Фото: iStock/Zolnierek

Таксист Аминчон Исломов, обвиняемый в соучастии в теракте в «Крокус сити холле», отверг обвинения. Об этом сообщает издание РИА Новости из зала суда.
Арестованный в понедельник Басманным судом Москвы Аминчон Исломов заявил — «Я невиновен».

В ночь с воскресенья на понедельник для остальных задержанных по делу о событиях в концертном зале «Крокус Сити Холл» была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Вооруженные преступники, были найдены с помощью тепловизоров и собак. Об этом сообщил генерал-майор ФСБ Александр Михайлов.

В понедельник 25 марта заседание Совета Безопасности ООН, посвященное ситуации на Ближнем Востоке, началось с минуты молчания в память о жертвах чудовищного теракта, произошедшего в Красногорске.

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#крокус сити холл
#теракт
#террористы
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