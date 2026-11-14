В столичный регион этой ночью нагрянет мокрый снег

14 ноября 2026, 18:48

Гидрометцентр: в ночь на 15 ноября в Подмосковье местами пройдёт мокрый снег

Фото: Istock/nemar74

В Московской области предстоящей ночью может пройти мокрый снег. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.





Столбики термометров ночью покажут в мегаполисе от 0 до +2 градусов, в Подмосковье — от -1 до +4 градусов.

«Предстоящей ночью на фоне облачности с прояснениями по Московской области местами могут пройти небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега», — сообщили в Гидрометцентре.