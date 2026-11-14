В столичный регион этой ночью нагрянет мокрый снег
Гидрометцентр: в ночь на 15 ноября в Подмосковье местами пройдёт мокрый снег
В Московской области предстоящей ночью может пройти мокрый снег. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.
Столбики термометров ночью покажут в мегаполисе от 0 до +2 градусов, в Подмосковье — от -1 до +4 градусов.
«Предстоящей ночью на фоне облачности с прояснениями по Московской области местами могут пройти небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега», — сообщили в Гидрометцентре.Вместе с тем на территории столицы днём 15 ноября осадков не прогнозируется. При переменной облачности температура воздуха должна составить +2-4 градуса в Москве и от +1 до +6 градусов по области. Без осадков ожидается и 16 ноября.