Назван лидер по осадкам среди городов Подмосковья после «ночи великого дождя»
Синоптик Шувалов: Москва получила 25–28% месячной нормы осадков
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, сколько осадков выпало в Москве накануне.
В беседе с RT синоптик сообщил, что после обильных дождей лидером по осадкам стал Волоколамск — там выпало около 22 мм.
«В Можайске и Ново-Иерусалиме — 21 мм осадков. А вот в Москве — 13 мм, и в Тушино — 15 мм осадков. Меньше всего осадков выпало в Серпухове — 12 мм. Это весь результат этой дождливой ночи. В Москве выпало 25—28% месячной нормы осадков», — отметил он.Шувалов уточнил, что 14 ноября в столице будет облачно, но в воскресенье и в понедельник, 16 ноября, выглянет солнце.
Ранее синоптик Александр Ильин рассказал жителям столицы, какая погода придёт в город во второй половине ноября. По его словам, устойчивого снежного покрова пока ждать не стоит.