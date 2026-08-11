В Пушкине поставили на кадастр новостройку с 423 квартирами

11 августа 2026, 10:22

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Дом на 423 квартиры, построенный в составе жилого комплекса «31 квартал» в Пушкине, поставили на кадастровый учёт. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.





Теперь владельцы недвижимости могут оформить право собственности, зарегистрироваться на своей жилплощади, прикрепиться к поликлинике и записать детей в школы и детсады.





«Официальный адрес новостройки: Пушкинский городской округ, город Пушкино, Ярославское шоссе, дом №151. Кадастровый номер: 50:13:0070202:14526», — говорится в сообщении.