В Пушкине поставили на кадастр новостройку с 423 квартирами
Дом на 423 квартиры, построенный в составе жилого комплекса «31 квартал» в Пушкине, поставили на кадастровый учёт. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
Теперь владельцы недвижимости могут оформить право собственности, зарегистрироваться на своей жилплощади, прикрепиться к поликлинике и записать детей в школы и детсады.
«Официальный адрес новостройки: Пушкинский городской округ, город Пушкино, Ярославское шоссе, дом №151. Кадастровый номер: 50:13:0070202:14526», — говорится в сообщении.В доме есть квартиры разных типов — от однокомнатных до четырёхкомнатных. Кроме того, в здании расположены 403 нежилых помещения. На прилегающей территории для жителей обустроена парковка на 302 машины, а также детские и спортивные площадки.